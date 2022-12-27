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Вторгнення Китаю на Тайвань: уряд Британії наляканий економічними наслідками

Юрій Лящук
glavcom.ua
Вторгнення Китаю на Тайвань: уряд Британії наляканий економічними наслідками
Китай посилює військовий, дипломатичний і економічний тиск на Тайвань
фото ілюстративне

Джерело зазначає, що західні країни критично залежні від напівпровідників і мікросхем, які виробляються на Тайвані

У британському уряді непублічно вважають, що країна не готова до потенційно катастрофічних наслідків, які можуть настати для економіки в результаті вторгнення Китаю на Тайвань – йдеться про руйнування ланцюгів постачання і дефіциту важливих товарів. Про це повідомляє The Times. 

«Якщо масштабувати до будь-якого погіршення відносин з Китаєм, то немає жодної організації, чиї ланцюги постачання не зазнали б значного або катастрофічного впливу, коли йдеться про санкції та труднощі в торгівлі», – розповіло газеті джерело в британському уряді.

Співрозмовник The Times пояснив, що в разі вторгнення Китаю на Тайвань Захід неминуче накладе на Пекін жорсткі санкції, а торгівля з островом буде зведена нанівець. При цьому західні країни критично залежні від напівпровідників і мікросхем, які виробляються на Тайвані.

Крім того, торговельні відносини Китаю та Великої Британії продовжують розвиватись: британський імпорт із Китаю у 2021 році становив £63,6 млрд, або 13,3% всіх імпортованих у Британію товарів.

«Вчасність – це абсолютно чудовий показник економічної ефективності, але в часи кризи стійкість має набагато більше значення. Компанії повинні заздалегідь думати про свої ланцюжки поставок», – застеріг інший співрозмовник The Times в уряді Британії. 

Про обговорення в британському уряді стало відомо на тлі того, як Китай посилює військовий, дипломатичний і економічний тиск на Тайвань з метою відстоювання своїх претензій на суверенітет, зокрема майже щоденні місії китайських військово-повітряних сил поблизу острова протягом останніх трьох років.

У понеділок влада острівної невизнаної країни заявила, що в зону ідентифікації її ППО за добу зайшов сімдесят один літак і безпілотник військово-повітряних сил Китаю включно з винищувачами, що стало рекордним числом.

Напруженість у відносинах між Тайванем і материковим Китаєм почалась після того, як у серпні візит на острів здійснила спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі – третя за ієрархією посадова особа у Штатах.

Нагадаємо, Китай зробив заяву щодо війни в Україні та співпрацю з Росією.

Як раніше повідомлялося, Росія та Китай проведуть спільні воєнно-морські навчання. Нагадаємо, посол Китаю в ЄС Фу Цуна озвучив позицію щодо війни в Україні.

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Теги: економіка війна Велика Британія Тайвань Китай

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