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    Економіка

    Іранські пенсіонери вимагають підвищення виплат, країну охопили протести (відео)

    Робітничі протести в Ірані зростають у відповідь на зниження рівня життя - Іранські пенсіонери вимагають підвищення виплат, країну охопили протести (відео)
    Робітничі протести в Ірані зростають у відповідь на зниження рівня життя
    фото: rferl.org

    Пенсіонери збираються щонайменше в чотирьох містах на півдні країни

    Пенсіонери та державні службовці у відставці знову вийшли на вулиці в кількох містах Ірану, вигукуючи антиурядові гасла та вимагаючи повного підвищення своїх пенсій на 38 відсотків, як це обіцяла Вища рада праці, повідомляє «Радіо Свобода».

    Нещодавня хвиля протестів пенсіонерів почалася після того, як 6 червня уряд оголосив, що збільшить місячні виплати пенсіонерам, які не мають мінімальної заробітної плати, на 10 відсотків, що набагато нижче за раніше обіцяне підвищення на 38 відсотків плюс 5,15 мільйона іранських ріалів ($16).

    20 липня спікер парламенту Мохаммад Бакер Калібаф надіслав листа президенту Ібрагіму Раїсі, зазначивши, що 10-відсоткове підвищення суперечить закону, і що повне підвищення має бути надано згідно з рішенням Вищої ради праці.

    На відео, розміщених у соціальних мережах, видно, як пенсіонери збираються щонайменше в чотирьох містах на півдні країни – Ахвазі, Шуштарі, Бехбахані та Шуші, скандуючи гасла проти уряду Раїсі.

    Відповідно до закону, після отримання офіційного листа від парламенту уряд має тиждень, щоб внести зміни до постанови про заробітну плату, або вона буде повністю скасована.

    Пенсіонери та пов’язані з ними групи звинувачують уряд у зростанні інфляції, високому рівні безробіття та невиконанні зобов’язань значно підвищити зарплати та покращити умови життя.

    Робітничі протести в Ірані зростають у відповідь на зниження рівня життя, заборгованість із зарплати та відсутність страхової підтримки. Трудове законодавство Ірану не визнає права працівників на створення незалежних профспілок. Урядові сили розганяють протести, арештовуючи багатьох учасників.

    Раніше командувач Сухопутними військами Ірану Кіомарс Хейдарі заявив про готовність експортувати «дружнім країнам» свої безпілотники для дальньої та транскордонної розвідки та іншу зброю.

    Як відомо, візит російського президента Володимира Путіна в Іран відбувся 19 липня.

    Нагадаємо, радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван днями повідомив, що Росія звернулася до Ірану з проханням надати йому сотні бойових безпілотних літальних апаратів для використання у війні проти України. Іран нібито збирається їх надати і навіть готується навчити росіян ними користуватися.

    Відразу після оприлюднення цієї інформації міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдуллахіан запевнив главу МЗС України Дмитра Кулебу, що Іран проти війни Росії з Україною, та спростував твердження про постачання зброї.

    Крім того, в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica, Абдуллахіан наголосив, що Тегеран уникає будь-яких кроків, що можуть призвести до подальшої ескалації в Україні, включно із постачанням військової техніки.

    Зазначимо, що США посилять санкції проти Ірану, якщо він вирішить надати Росії безпілотники.

    Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі раніше заявив, що на сьогодні немає жодних ознак того, що Іран передавав Росії безпілотники власного виробництва.

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    Теги: МЗС росія окупанти пенсіонери США міністр санкції Іран Свобода війна радіо Україна безробіття Twitter уряд окупація радник #stoprussia
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    Іранські пенсіонери вимагають підвищення виплат, країну охопили протести (відео)