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    Політика

    Білий дім не бачить ознак передачі Іраном Росії безпілотників

    У США впевнені, що&nbsp;Кремль не відмовляється від планів продовжувати свою війну в Україні - Білий дім не бачить ознак передачі Іраном Росії безпілотників
    У США впевнені, що Кремль не відмовляється від планів продовжувати свою війну в Україні
    фото: Dreamstime

    Це не означає, що Росія залишила наміри отримати безпілотні апарати з Ірану

    На сьогодні немає жодних ознак того, що Іран передавав Росії безпілотники власного виробництва. Про під час брифінгу в Білому домі координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

    «Ми не маємо ознак, що продаж на цей момент відбувся», – зауважив представник Білого дому.

    Водночас за його словами, це не означає, що Росія залишила наміри отримати безпілотні апарати з Ірану для продовження бойових дій в Україні.

    Разом з тим Кірбі також прокоментував візит російського президента Путіна до Ірану. Він підкреслив, що це лише свідчить про ступінь ізоляції Росії, яка постійно зростає, оскільки зараз у Росії не залишається нікого більше, до кого можна звернутися за допомогою.

    Кірбі зауважив, що звернення Росії до іранців свідчить про те, що Кремль не відмовляється від планів продовжувати свою війну в Україні та не має намірів урегульовувати ситуацію мирним шляхом.

    Нагадаємо, радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван днями повідомив, що Росія звернулася до Ірану з проханням надати йому сотні бойових безпілотних літальних апаратів для використання у війні проти України. Іран нібито збирається їх надати і навіть готується навчити росіян ними користуватися.

    Відразу після оприлюднення цієї інформації міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдуллахіан запевнив главу МЗС України Дмитра Кулебу, що Іран проти війни Росії з Україною, та спростував твердження про постачання зброї.

    Крім того, в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica, Абдуллахіан наголосив, що Тегеран уникає будь-яких кроків, що можуть призвести до подальшої ескалації в Україні, включно із постачанням військової техніки.

    Зазначимо, що США посилять санкції проти Ірану, якщо він вирішить надати Росії безпілотники.

    Теги: росія окупанти США Іран війна Україна окупація #stoprussia
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    Білий дім не бачить ознак передачі Іраном Росії безпілотників