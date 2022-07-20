Білий дім не бачить ознак передачі Іраном Росії безпілотників

У США впевнені, що Кремль не відмовляється від планів продовжувати свою війну в Україні

Це не означає, що Росія залишила наміри отримати безпілотні апарати з Ірану

На сьогодні немає жодних ознак того, що Іран передавав Росії безпілотники власного виробництва. Про під час брифінгу в Білому домі координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

«Ми не маємо ознак, що продаж на цей момент відбувся», – зауважив представник Білого дому.

Водночас за його словами, це не означає, що Росія залишила наміри отримати безпілотні апарати з Ірану для продовження бойових дій в Україні.

Разом з тим Кірбі також прокоментував візит російського президента Путіна до Ірану. Він підкреслив, що це лише свідчить про ступінь ізоляції Росії, яка постійно зростає, оскільки зараз у Росії не залишається нікого більше, до кого можна звернутися за допомогою.

Кірбі зауважив, що звернення Росії до іранців свідчить про те, що Кремль не відмовляється від планів продовжувати свою війну в Україні та не має намірів урегульовувати ситуацію мирним шляхом.

Нагадаємо, радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван днями повідомив, що Росія звернулася до Ірану з проханням надати йому сотні бойових безпілотних літальних апаратів для використання у війні проти України. Іран нібито збирається їх надати і навіть готується навчити росіян ними користуватися.

Відразу після оприлюднення цієї інформації міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдуллахіан запевнив главу МЗС України Дмитра Кулебу, що Іран проти війни Росії з Україною, та спростував твердження про постачання зброї.

Крім того, в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica, Абдуллахіан наголосив, що Тегеран уникає будь-яких кроків, що можуть призвести до подальшої ескалації в Україні, включно із постачанням військової техніки.

Зазначимо, що США посилять санкції проти Ірану, якщо він вирішить надати Росії безпілотники.