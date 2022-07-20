Білий дім не бачить ознак передачі Іраном Росії безпілотників
Це не означає, що Росія залишила наміри отримати безпілотні апарати з Ірану
На сьогодні немає жодних ознак того, що Іран передавав Росії безпілотники власного виробництва. Про під час брифінгу в Білому домі координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.
«Ми не маємо ознак, що продаж на цей момент відбувся», – зауважив представник Білого дому.
Водночас за його словами, це не означає, що Росія залишила наміри отримати безпілотні апарати з Ірану для продовження бойових дій в Україні.
Разом з тим Кірбі також прокоментував візит російського президента Путіна до Ірану. Він підкреслив, що це лише свідчить про ступінь ізоляції Росії, яка постійно зростає, оскільки зараз у Росії не залишається нікого більше, до кого можна звернутися за допомогою.
Кірбі зауважив, що звернення Росії до іранців свідчить про те, що Кремль не відмовляється від планів продовжувати свою війну в Україні та не має намірів урегульовувати ситуацію мирним шляхом.
Нагадаємо, радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван днями повідомив, що Росія звернулася до Ірану з проханням надати йому сотні бойових безпілотних літальних апаратів для використання у війні проти України. Іран нібито збирається їх надати і навіть готується навчити росіян ними користуватися.
Відразу після оприлюднення цієї інформації міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдуллахіан запевнив главу МЗС України Дмитра Кулебу, що Іран проти війни Росії з Україною, та спростував твердження про постачання зброї.
Крім того, в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica, Абдуллахіан наголосив, що Тегеран уникає будь-яких кроків, що можуть призвести до подальшої ескалації в Україні, включно із постачанням військової техніки.
Зазначимо, що США посилять санкції проти Ірану, якщо він вирішить надати Росії безпілотники.