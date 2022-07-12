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    Політика

    Іран планує надати Росії сотні бойових безпілотників

    Іранський безпілотник Qasef - Іран планує надати Росії сотні бойових безпілотників
    Іранський безпілотник Qasef
    фото: Flickr/Kubu Raya Pos

    США мають інформацію, яка вказує на те, що Іран готується навчити російські війська їх використанню вже цього місяця

    Росія звернулася до Ірану з проханням надати йому сотні бойових безпілотних літальних апаратів для використання у війні проти України. Про це повідомляє агентство АР.

    Радник США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що поки неясно, чи надав Іран вже будь-які з БПЛА Росії, але сказав, що у США є інформація, яка вказує на те, що Іран готується навчити російські сили їх використанню вже в цьому місяці.

    «Наша інформація вказує на те, що іранський уряд готується надати Росії до декількох сотень безпілотників, включаючи БПЛА, здатних нести озброєння, в прискореному порядку», – заявив він журналістам.

    Салліван зазначив, що Іран надав аналогічні безпілотні літальні апарати єменським повстанцям-хуситам для нападу на Саудівську Аравію до того, як на початку цього року було досягнуто припинення вогню.

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    Теги: росія окупанти США Іран війна Україна озброєння окупація #stoprussia
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    Іран планує надати Росії сотні бойових безпілотників