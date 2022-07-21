Після візиту Путіна Іран виступив з заявою щодо експорту зброї

Іран готовий продавати техніку і зброю «дружнім країнам»

Командувач Сухопутними військами Ірану Кіомарс Хейдарі заявив про готовність експортувати «дружнім країнам» свої безпілотники для дальньої та транскордонної розвідки та іншу зброю. Про це повідомляє Tasnim news.

Хейдарі також розповів про структурні зміни у армії Ірану, які дадуть можливість швидше модернізувати власну зброю для покращення точності та дальності її дії.

«Іран готовий експортувати військову техніку та зброю до дружніх країн», – заявив Хейдарі.

Як відомо, візит російського президента Володимира Путіна в Іран відбувся 19 липня.

Нагадаємо, радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван днями повідомив, що Росія звернулася до Ірану з проханням надати йому сотні бойових безпілотних літальних апаратів для використання у війні проти України. Іран нібито збирається їх надати і навіть готується навчити росіян ними користуватися.

Відразу після оприлюднення цієї інформації міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдуллахіан запевнив главу МЗС України Дмитра Кулебу, що Іран проти війни Росії з Україною, та спростував твердження про постачання зброї.

Крім того, в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica, Абдуллахіан наголосив, що Тегеран уникає будь-яких кроків, що можуть призвести до подальшої ескалації в Україні, включно із постачанням військової техніки.

Зазначимо, що США посилять санкції проти Ірану, якщо він вирішить надати Росії безпілотники.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі раніше заявив, що на сьогодні немає жодних ознак того, що Іран передавав Росії безпілотники власного виробництва.

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