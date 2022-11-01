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Які країни найактивніше торгують із Росією: дані The New York Times

Надія Клочко
glavcom.ua
Які країни найактивніше торгують із Росією: дані The New York Times
Після початку війни низка країн світу суттєво наростили обсяги торгівлі з РФ
фото з відкритих джерел

Лідером зі збільшення торговельного обороту з Росією після початку вторгнення в Україну стала Індія

З початку війни Росії з Україною торговельний оборот із країною-агресором збільшили не лише Туреччина, Індія та Китай, а й Бразилія, Бельгія, Іспанія, Нідерланди та Японія. Про це повідомляє The New York Times.

За даними видання, у відсотковому відношенні Бельгія випередила Китай (+81% проти +64%).

При цьому лідерами зі збільшення обороту стали Індія (+310%) та Туреччина (+198%).

Водночас більше за інших скоротила свою торгівлю з РФ Великобританія – на 79%. Водночас Німеччина – всього на 3%.

Які країни найактивніше торгують із Росією: дані The New York Times фото 1

Нагадаємо, 27 вересня український уряд прийняв ухвалу про повну заборону експорту товарів з України до Росії. Також на початку квітня Україна встановила повне ембарго на імпорт товарів з Росії.

Також відомо, що 6 жовтня Європейський Союз запровадив новий пакет економічних та індивідуальних санкцій проти Росії. Узгоджений пакет включає низку заходів, спрямованих на посилення тиску на російський уряд та економіку, послаблення військового потенціалу Росії та на те, щоб змусити Кремль розплатитися за недавню ескалацію. 

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Теги: росія торгівля війна

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