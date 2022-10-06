ЄС затвердив восьмий пакет санкцій проти Росії, включаючи обмеження цін на нафту

ЄС розширює заборону на імпорт сталевої продукції, яка походить або експортується з Росії

Євросоюз розширив санкції на окуповані РФ території Запорізької та Херсонської областей

У зв’язку з ескалацією агресивної війни Росії проти України та незаконною анексією Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України Європейський Союз запровадив новий пакет економічних та індивідуальних санкцій проти Росії. Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

«Узгоджений пакет включає низку рішучих заходів, спрямованих на посилення тиску на російський уряд та економіку, послаблення військового потенціалу Росії та на те, щоб змусити Кремль розплатитися за недавню ескалацію», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що цей новий пакет санкцій проти Росії є доказом рішучості ЄС зупинити військову машину Путіна та відповісти на його останню ескалацію фальшивими «референдумами» та незаконною анексією українських територій.

«Ми ще більше завдаємо удару по військовій економіці Росії, обмежуємо імпортно-експортні можливості Росії та знаходимося на швидкому шляху до звільнення від російської енергетичної залежності. Ми також переслідуємо тих, хто відповідальний за незаконну анексію українських територій. ЄС підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно», – додали в Раді.

Узгоджений сьогодні пакет вводить у законодавство ЄС основу для встановлення обмеження цін на морське транспортування російської нафти для третіх країн і подальших обмежень на морське транспортування сирої нафти та нафтопродуктів до третіх країн.

Буде заборонено здійснювати морські перевезення та надавати технічну допомогу, брокерські послуги або фінансування або фінансову допомогу, пов’язану з морським транспортуванням до третіх країн сирої нафти (з грудня 2022 року) або нафтопродуктів (з лютого 2023 року), які походять з в Росію або вивозяться з Росії.

«Відступ від обмеження ціни дозволить надавати транспортні та ці послуги, якщо нафта або нафтопродукти закуповуються за попередньо встановленою межею ціни або нижче. Нова заборона для суден ЄС здійснювати морські перевезення таких продуктів до третіх країн буде діяти з дати, коли Рада одностайно вирішить запровадити обмеження ціни. Обмеження ціни різко зменшить доходи, які Росія отримує від нафти після того, як її незаконна війна з Україною підвищила світові ціни на енергоносії. Обмеження цін на нафту також може сприяти стабілізації світових цін на енергоносії», – йдеться в повідомленні.

Що стосується торгівлі, ЄС розширює заборону на імпорт сталевої продукції, яка походить або експортується з Росії. Подальші обмеження на імпорт також накладаються на деревну целюлозу та папір, сигарети, пластмасу та косметику, а також елементи, що використовуються в ювелірній промисловості, такі як каміння та дорогоцінні метали, які разом приносять значні доходи Росії. Також буде обмежено продаж, постачання, передачу або експорт додаткових товарів, які використовуються в авіаційному секторі.

Узгоджений сьогодні пакет також включає:

застосування санкцій до фізичних та юридичних осіб, які брали участь в організації незаконних «референдумів», представників оборонного сектору та відомих осіб, які поширюють дезінформацію про війну. Рада також вирішила розширити критерії переліку, на яких можуть ґрунтуватися конкретні визначення, щоб включити можливість націлюватися на тих, хто сприяє обходу санкцій ЄС;

розширення переліку заборонених предметів, які можуть сприяти військовому та технологічному зміцненню Росії або розвитку її сектору оборони та безпеки. Список тепер включатиме певні електронні компоненти, додаткові хімічні речовини та товари, які можуть бути використані для смертної кари, катувань чи іншого жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження;

заборону продажу, постачання, передачі чи експорту цивільної вогнепальної зброї та її основних компонентів і боєприпасів, військових транспортних засобів і обладнання, воєнізованого обладнання та запасних частин;

заборону громадянам ЄС обіймати будь-які посади в органах управління певних російських державних або контрольованих юридичних осіб, організацій або органів;

включення до переліку державних організацій, на які поширюється дія заборони Російського морського реєстру судноплавства, 100% державного підприємства, яке здійснює діяльність, пов'язану з класифікацією та перевіркою, в тому числі в сфері безпеки, Російські та неросійські кораблі та кораблі;

повну заборону надання гаманців криптовалютних активів, рахунків або депозитарних послуг російським особам і резидентам, незалежно від загальної вартості цих криптоактивів;

заборону надавати Росії архітектурні та інженерні послуги, а також консалтингові послуги з ІТ та юридичні консультації.

Рада ЄС також вирішила, що відсьогодні географічний обсяг обмежень, запроваджених 23 лютого, включаючи, зокрема, заборону на ввезення товарів з непідконтрольних уряду територій Донецької та Луганської областей, буде розширено на окуповані Росією території Запорізької та Херсонської областей.

Нагадаємо, 28 вересня Міністерство оборони США оголосило про виділення Україні нового пакета військової допомоги розміром $1,1 млрд, до якого зокрема входять 18 високомобільних артилерійських ракетних систем Himars.