Головна Світ Політика
search button user button menu button

ЄС затвердив восьмий пакет санкцій проти Росії, включаючи обмеження цін на нафту

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЄС затвердив восьмий пакет санкцій проти Росії, включаючи обмеження цін на нафту
ЄС розширює заборону на імпорт сталевої продукції, яка походить або експортується з Росії
фото з відкритих джерел

Євросоюз розширив санкції на окуповані РФ території Запорізької та Херсонської областей

У зв’язку з ескалацією агресивної війни Росії проти України та незаконною анексією Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України Європейський Союз запровадив новий пакет економічних та індивідуальних санкцій проти Росії. Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

«Узгоджений пакет включає низку рішучих заходів, спрямованих на посилення тиску на російський уряд та економіку, послаблення військового потенціалу Росії та на те, щоб змусити Кремль розплатитися за недавню ескалацію», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що цей новий пакет санкцій проти Росії є доказом рішучості ЄС зупинити військову машину Путіна та відповісти на його останню ескалацію фальшивими «референдумами» та незаконною анексією українських територій.

«Ми ще більше завдаємо удару по військовій економіці Росії, обмежуємо імпортно-експортні можливості Росії та знаходимося на швидкому шляху до звільнення від російської енергетичної залежності. Ми також переслідуємо тих, хто відповідальний за незаконну анексію українських територій. ЄС підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно», – додали в Раді.

Узгоджений сьогодні пакет вводить у законодавство ЄС основу для встановлення обмеження цін на морське транспортування російської нафти для третіх країн і подальших обмежень на морське транспортування сирої нафти та нафтопродуктів до третіх країн.

Буде заборонено здійснювати морські перевезення та надавати технічну допомогу, брокерські послуги або фінансування або фінансову допомогу, пов’язану з морським транспортуванням до третіх країн сирої нафти (з грудня 2022 року) або нафтопродуктів (з лютого 2023 року), які походять з в Росію або вивозяться з Росії.

«Відступ від обмеження ціни дозволить надавати транспортні та ці послуги, якщо нафта або нафтопродукти закуповуються за попередньо встановленою межею ціни або нижче. Нова заборона для суден ЄС здійснювати морські перевезення таких продуктів до третіх країн буде діяти з дати, коли Рада одностайно вирішить запровадити обмеження ціни. Обмеження ціни різко зменшить доходи, які Росія отримує від нафти після того, як її незаконна війна з Україною підвищила світові ціни на енергоносії. Обмеження цін на нафту також може сприяти стабілізації світових цін на енергоносії», – йдеться в повідомленні.

Що стосується торгівлі, ЄС розширює заборону на імпорт сталевої продукції, яка походить або експортується з Росії. Подальші обмеження на імпорт також накладаються на деревну целюлозу та папір, сигарети, пластмасу та косметику, а також елементи, що використовуються в ювелірній промисловості, такі як каміння та дорогоцінні метали, які разом приносять значні доходи Росії. Також буде обмежено продаж, постачання, передачу або експорт додаткових товарів, які використовуються в авіаційному секторі.

Узгоджений сьогодні пакет також включає:

  • застосування санкцій до фізичних та юридичних осіб, які брали участь в організації незаконних «референдумів», представників оборонного сектору та відомих осіб, які поширюють дезінформацію про війну. Рада також вирішила розширити критерії переліку, на яких можуть ґрунтуватися конкретні визначення, щоб включити можливість націлюватися на тих, хто сприяє обходу санкцій ЄС;
  • розширення переліку заборонених предметів, які можуть сприяти військовому та технологічному зміцненню Росії або розвитку її сектору оборони та безпеки. Список тепер включатиме певні електронні компоненти, додаткові хімічні речовини та товари, які можуть бути використані для смертної кари, катувань чи іншого жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження;
  • заборону продажу, постачання, передачі чи експорту цивільної вогнепальної зброї та її основних компонентів і боєприпасів, військових транспортних засобів і обладнання, воєнізованого обладнання та запасних частин;
  • заборону громадянам ЄС обіймати будь-які посади в органах управління певних російських державних або контрольованих юридичних осіб, організацій або органів;
  • включення до переліку державних організацій, на які поширюється дія заборони Російського морського реєстру судноплавства, 100% державного підприємства, яке здійснює діяльність, пов'язану з класифікацією та перевіркою, в тому числі в сфері безпеки, Російські та неросійські кораблі та кораблі;
  • повну заборону надання гаманців криптовалютних активів, рахунків або депозитарних послуг російським особам і резидентам, незалежно від загальної вартості цих криптоактивів;
  • заборону надавати Росії архітектурні та інженерні послуги, а також консалтингові послуги з ІТ та юридичні консультації.

Рада ЄС також вирішила, що відсьогодні географічний обсяг обмежень, запроваджених 23 лютого, включаючи, зокрема, заборону на ввезення товарів з непідконтрольних уряду територій Донецької та Луганської областей, буде розширено на окуповані Росією території Запорізької та Херсонської областей.

Нагадаємо,  28 вересня Міністерство оборони США оголосило про виділення Україні нового пакета військової допомоги розміром $1,1 млрд, до якого зокрема входять 18 високомобільних артилерійських ракетних систем Himars. 

Читайте також: Допомога Україні. З Вашингтону надходять тривожні сигнали
Теги: Україна війна росія Європейський союз санкції

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РФ вдається знизити ефективність санкцій за рахунок своїх агентів впливу у ЄС
Як сховатися від санкцій? Російські лайфхаки Війна і бізнес
Сьогодні, 08:00
Міністерство закордонних справ Бельгії відмовилося коментувати відмову вводити санкції проти «Алроса»
Компанію, яка вкладає мільярди у військову скарбницю Кремля, оминуть санкції ЄС
Вчора, 15:46
Поки українців вбивають, IBA вирішила оголосити «політичний нейтралітет» 
Федерація боксу скасувала санкції проти РФ та Білорусі: причина обурює
Вчора, 15:28

Політика

ЄС затвердив восьмий пакет санкцій проти Росії, включаючи обмеження цін на нафту
ЄС затвердив восьмий пакет санкцій проти Росії, включаючи обмеження цін на нафту
Колаборанти пропонують Шойгу застрелитися
Колаборанти пропонують Шойгу застрелитися
Путін остаточно ізолює Лукашенка від Європи: ухвалено рішення
Путін остаточно ізолює Лукашенка від Європи: ухвалено рішення
Росіяни вивезли у невідомому напрямку українських біженців біля кордону з Естонією
Росіяни вивезли у невідомому напрямку українських біженців біля кордону з Естонією
Ілон Маск виступив із новою скандальною заявою про Україну
Ілон Маск виступив із новою скандальною заявою про Україну
Експерт розповів, який політик може очолити Росію після Путіна
Експерт розповів, який політик може очолити Росію після Путіна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
274K
Путін знайшов винних у провалі «могилізації» і цинічно висловився про українську культуру
61K
Путін та ручка. Диктатор дивно поводився, коли говорив про майбутнє Донбасу (відео)
52K
Пів тисячі мобілізованих росіян зійшли з поїзда та влаштували бунт (відео)
31K
Путін остаточно ізолює Лукашенка від Європи: ухвалено рішення
29K
Крах Шойгу. Терорист Гіркін побачив підготовку до кадрових чисток
20K
«Это по-мужски». Морпіх Діанов розповів, як вивів рашистів на чисту воду

Новини

Контрнаступ України. ISW прогнозує, де чекати на успіх ЗСУ
Сьогодні, 07:46
ЗСУ уразили 12 баз і два пункти управління окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:09
ООН чекає на «зелене світло» для відправлення місії до Оленівки
Вчора, 08:04
Окупанти перегруповують свої війська на окремих напрямках – Генштаб
Вчора, 07:00
Стабільність режиму Путіна під загрозою. Аналітики ISW назвали причину
Вчора, 06:52
Порошенко у Швеції: припиняйте розмови про ПДЧ, ми йдемо до НАТО експресшляхом
4 жовтня, 14:50

Прес-релізи

Бандерабус-всюдихід. Бійці Нацгвардії оголосили збір коштів
Бандерабус-всюдихід. Бійці Нацгвардії оголосили збір коштів
3 жовтня, 12:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту