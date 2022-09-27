Казахстан видаватиме Путіну росіян, які втікають від мобілізації (відео)

У Казахстан в'їхало близько 98 тис. росіян

Казахстан обіцяє видавати Росії громадян, яких розшукують за ухилення від мобілізації. Про це заявив міністр внутрішніх справ Казахстану Марат Ахметжанов, пише Baza.

«Казахстан екстрадує в Росію осіб, яких розшукують за ухилення від мобілізації», - зазначив Ахметжанов.

Раніше в МВС Казахстану заявляли, що в країну в'їхало близько 98 000 росіян (а виїхало 64 тис.).

Нагадаємо, влада Казахстану має намір провести переговори з російською стороною з питання прибуття громадян РФ до республіки. Про це заявив президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв.

Раніше повідомлялося, що влада Казахстану вирішила не видавати дозволів на постійне проживання російським громадянам, які хочуть виїхати з Росії після оголошення часткової мобілізації.

До відома, Узбекистан та Казахстан слідом за Киргизстаном заборонили своїм громадянам воювати за Росію. Уряди країн нагадали своїм громадянам, що у разі участі в бойових діях в Україні їм загрожує кримінальне покарання на батьківщині,