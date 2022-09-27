Провал мобілізації. Кремль знайшов, на кого звалити вину

Військові комісари регіонів РФ відповідають за ексцеси під час мобілізації

Провал мобілізаційної кампанії у Росії, яку затіяв російський диктатор Володимир Путін, і яка викликала шквал протестів у країні, вирішили списати на військових комісарів. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.

Сьогодні звільнили військового комісара Магаданської області Сергія Барановського – з формулюванням «через помилки в проведенні часткової мобілізації».

У чому саме полягають ці помилки, державні інформагентства не повідомляють.

Раніше видання «Медуза» з посиланням на свої джерела в адміністрації президента повідомляло, що саме військові комісари регіонів будуть відповідати за ексцеси під час мобілізації. Російські пропагандисти також нападають на військових комісарів за вручення повісток людям, які призвані на військову службу, незважаючи на відсутність у них військового досвіду.

Нагадаємо, росіяни почали розуміти, що із так званої путінської «могилізації» ніхто не повернеться. Тож у країні-загарбниці стріляють у воєнкомів і палять військоммати.

Як відомо, росіяни масово тікають від мобілізації: за даними росЗМІ, за чотири дні з країни виїхало понад 260 тис. чоловіків (дані до вечора суботи, 24 вересня).