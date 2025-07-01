Японія першою у світі почне видобуток рідкоземельних металів на глибині понад 5 км

Японія видобуватиме рідкісноземельні корисні копалини з морського дна в рамках першого подібного пілотного проєкту

Японія почне видобуток рідкісноземельних металів з дна океану біля узбережжя острова Мінамі-Торісіма у 2026 році. Як повідомляє «Главком», про це пише портал Nikkei Asia.

За його інформацією, видобуток рідкісноземельних металів відбуватиметься з глибини 5 500 м, для цього залучать глибоководне бурове судно. Принцип роботи полягає у зборі з дна значної маси мулу, який пізніше буде доставлений на континент для обробки. Це стане першим у світі випадком видобутку рідкісноземельних металів з такої глибини.

За оцінками Японського агентства з морських і земних наук і технологій (JAMSTEC), 1 т мулу містить щонайменше 2 кг рідкісноземельних металів. При цьому морське дно Японії багате на корисні копалини: тільки в районі навколо острова Мінамі-Торісіма виявлені поклади обсягом 16 млн т. За даними порталу, це третій за величиною запас у світі. Зазначається, що японські родовища характеризуються високим вмістом диспрозію, що використовується при виробництві електромобілів, а також гадолінію – важливого елемента, що застосовується у сфері ядерної енергетики.

Японія активно розвиває технології видобутку рідкісноземельних металів, прагнучи знизити залежність від імпорту з Китаю, частку якого припадає близько 70% світового видобутку.

Нагадаємо, у центральній частині Казахстану було виявлено родовище рідкісноземельних металів. Загальні прогнозні ресурси ділянки у Карагандинській області оцінюються у понад 20 млн тонн із заляганням на глибині до 300 метрів. Середній вміст рідкісноземельних металів становить 700 грамів на тонну.