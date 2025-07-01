Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Японія першою у світі почне видобуток рідкоземельних металів на глибині понад 5 км

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Японія першою у світі почне видобуток рідкоземельних металів на глибині понад 5 км
Японія активно розвиває технології видобутку рідкісноземельних металів
фото: asia.nikkei.com

Японія видобуватиме рідкісноземельні корисні копалини з морського дна в рамках першого подібного пілотного проєкту

Японія почне видобуток рідкісноземельних металів з дна океану біля узбережжя острова Мінамі-Торісіма у 2026 році. Як повідомляє «Главком», про це пише портал Nikkei Asia.

За його інформацією, видобуток рідкісноземельних металів відбуватиметься з глибини 5 500 м, для цього залучать глибоководне бурове судно. Принцип роботи полягає у зборі з дна значної маси мулу, який пізніше буде доставлений на континент для обробки. Це стане першим у світі випадком видобутку рідкісноземельних металів з такої глибини.

За оцінками Японського агентства з морських і земних наук і технологій (JAMSTEC), 1 т мулу містить щонайменше 2 кг рідкісноземельних металів. При цьому морське дно Японії багате на корисні копалини: тільки в районі навколо острова Мінамі-Торісіма виявлені поклади обсягом 16 млн т. За даними порталу, це третій за величиною запас у світі. Зазначається, що японські родовища характеризуються високим вмістом диспрозію, що використовується при виробництві електромобілів, а також гадолінію – важливого елемента, що застосовується у сфері ядерної енергетики.

Японія активно розвиває технології видобутку рідкісноземельних металів, прагнучи знизити залежність від імпорту з Китаю, частку якого припадає близько 70% світового видобутку.

Нагадаємо, у центральній частині Казахстану було виявлено родовище рідкісноземельних металів. Загальні прогнозні ресурси ділянки у Карагандинській області оцінюються у понад 20 млн тонн із заляганням на глибині до 300 метрів. Середній вміст рідкісноземельних металів становить 700 грамів на тонну.

Теги: Японія технології корисні копалини родовище

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Електромобіль Mibot практично готовий до серійного виробництва
У Японії з'явився найменший автомобіль у світі
3 червня, 11:45
«За» проголосували понад 300 нардепів
Угода про надра. Рада проголосувала за зміни до Бюджетного кодексу
4 червня, 11:35
Глава Google DeepMind поміркував про майбутні професії у часи штучного інтелекту
Штучний інтелект створить дуже цінні професії – голова Google Mind
5 червня, 18:39
Німеччина зробила новий крок у боротьбі із онкологічними захворюваннями
Вчені навчили нейромережу розпізнавати майже 200 видів раку
10 червня, 07:51
«Сталева мрія Маріуполь-Васильків»
«Метінвест» розробить «Луганськ-Сіті» – наймасштабніший соціальний проєкт для переселенців
9 червня, 13:52
BAE Systems, Leonardo та Japan Aircraft запускають проект нового бойового літака
Британія, Італія та Японія створюють спільне підприємство для розробки винищувача шостого покоління
21 червня, 07:46
Безпілотник містить високошвидкісний мінікомпʼютер Nvidia Jetson Orin, спеціалізований для задач штучного інтелекту та обробки відео
З камерою та штучним інтелектом. Розвідка показала начинку нового Shahed-136
27 червня, 10:03
Японія зробила звернення до Китаю
Японія попросила у Китаю гарантії своєї безпеки
10 червня, 13:29
Іран за допомогою своїх проксі продовжує дестабілізувати безпекову ситуацію на Близькому Сході, вважає Україна
Удари США по Ірану: українське МЗС зробило заяву
22 червня, 18:53

Економіка

Японія першою у світі почне видобуток рідкоземельних металів на глибині понад 5 км
Японія першою у світі почне видобуток рідкоземельних металів на глибині понад 5 км
США передадуть Ізраїлю системи наведення для авіабомб на понад $500 млн
США передадуть Ізраїлю системи наведення для авіабомб на понад $500 млн
Країни із найбільшим оборонним бюджетом у 2025 році: інфографіка
Країни із найбільшим оборонним бюджетом у 2025 році: інфографіка
Росія різко збільшила продаж металів Китаю – Bloomberg
Росія різко збільшила продаж металів Китаю – Bloomberg
Президент «Укрметалургпрому»: Повна заборона на російську сталь та руду в ЄС позбавить РФ понад 10 млрд євро виручки
Президент «Укрметалургпрому»: Повна заборона на російську сталь та руду в ЄС позбавить РФ понад 10 млрд євро виручки
Більшість російської економіки в стагнації – розвідка
Більшість російської економіки в стагнації – розвідка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
255K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 липня: ситуація на фронті
100K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 липня 2025
30K
Антиросійський демарш Азербайджану. Або чому це наша війна також
28K
Черга на вихід. Парламент очікує на кадровий землетрус
25K
Іран вручив Україні ноту протесту через підтримку Ізраїлю
20K
Спецпредставник Трампа відреагував на заяви Пєскова щодо переговорів

Новини

1 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:01
Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год
29 червня, 04:59
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня, 00:05
Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
25 червня, 05:57
Атака на Сумщину та Харків, Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч
24 червня, 05:47
ТЦК повинні змінити своє обличчя. Сирський заявив про хвилю відряджень на передову
22 червня, 10:56

Прес-релізи

GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
26 червня, 09:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua