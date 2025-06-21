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Британія, Італія та Японія створюють спільне підприємство для розробки винищувача шостого покоління

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Британія, Італія та Японія створюють спільне підприємство для розробки винищувача шостого покоління
BAE Systems, Leonardo та Japan Aircraft запускають проект нового бойового літака
фото з відкритих джерел

Підприємство Edgewing відповідатиме за повний цикл проєктування та створення новітнього бойового літака

Британська компанія BAE Systems, італійська Leonardo та японська Japan Aircraft Industrial Enhancement оголосили про створення спільного підприємства під назвою Edgewing. Його метою стане розробка винищувача шостого покоління в межах міжнародної програми Global Combat Air Programme (GCAP). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Edgewing.

Підприємство Edgewing відповідатиме за повний цикл проєктування та створення новітнього бойового літака. Як очікується, він стане основою бойової авіації наступного покоління й надійде в експлуатацію до 2035 року. Компанія відіграватиме ключову роль у реалізації програми GCAP та має стати прикладом тісної міжнародної кооперації.

«Об'єднуючи сильні сторони наших талановитих людей у Великій Британії, Італії та Японії, ми не тільки створюємо бойову авіаційну систему нового покоління, а й прагнемо встановити новий глобальний стандарт партнерства, інновацій та довіри», – заявив Марко Зофф, колишній керуючий директор підрозділу Leonardo Aircraft Division, який очолить Edgewing.

Очікується, що підприємство матиме офіси у кожній з трьох країн-партнерів, а головна штаб-квартира буде розташована у Великій Британії.

«Ми вітаємо запуск Edgewing як важливий крок уперед у справді міжнародній програмі розвитку. Я впевнений, що разом ми створимо нову модель співпраці, яка сприятиме міжнародній інтеграції, довірі та спільній відповідальності за майбутнє», – прокоментував генеральний директор GCAP Масамі Ока.

Раніше ми писали, що Велика Британія збудує 12 ударних атомних підводних човнів у рамках програми AUKUS, щоб «дати відсіч російській агресії». Флот буде розширено за рахунок підводних човнів типу SSN-AUKUS з ядерною установкою та звичайним озброєнням. Вони будуть розроблені в рамках AUKUS – військового альянсу Австралії, Великої Британії та США. Про це пише «Главком» з посиланням на сайт уряду країни.

«Ми знаємо, що загрози зростають, і ми повинні діяти рішуче, щоб дати відсіч російській агресії», – заявив міністр оборони Джон Гілі.

До слова, Міністерство оборони Японії планує найближчим часом провести випробування повномасштабного прототипу електромагнітної рейкової гармати, яка, як стверджують розробники, може збивати гіперзвукові бойові блоки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Yomiuri.

Як пояснили розробники, рейкова гармата є найновішою зброєю, яка без вибухівки та пороху за допомогою електричної енергії може розганяти снаряд до величезної швидкості. Крім швидкості така зброя має велику дальність і точність, тому може використовуватися для поразки будь-яких повітряних цілей, включаючи гіперзвукові. 

Теги: Японія Італія Велика Британія винищувач

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