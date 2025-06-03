У Японії з'явився найменший автомобіль у світі
Японський стартап KG Motors випустить перші 300 автомобілів уже цього року
Японський стартап KG Motors показав новий компактний одномісний електромобіль Mibot за $7 тис. Про це пише «Главком» із посиланням на портал Electrek.
Розробники вважають, що мініелектрокар ідеально підходить для міських вулиць і вже зібрали тисячі замовлень. Профільні експерти вважають, що електромобіль Mibot може стати каталізатором змін на японському авторинку.
За даними виробника, довжина Mibot складає 2,49 метри, він має вагу 430-кг. Буде версія з можливістю проїхати до 100 км із максимальною швидкістю 60 км/год.
Про експорт поки що нічого конкретного не повідомляється, хоча машина вже зацікавила покупців як ідеальний транспорт для мегаполісів, і для невеликих міст.
Виробництво Mibot стартує восени 2025 року, а перші 300 машин доставлять клієнтам навесні 2026 року. Як йдеться на сайті KG Motors всі машини завод поставить клієнтам у префектурі Хіросіма та Токіо як пріоритетним районам.
«На очікуваний випуск 3 тис. автомобілів наступного року вже утворилися черга. 2 259 попередніх замовлень на них вже надійшло. Ці автомобілі планують продавати по всій Японії», – зазначає Electrek.
Нагадаємо, Верховна Рада може змінити систему штрафів для водіїв, зокрема, скасувати норму про дозволене перевищення швидкості менш ніж на 20 км/год. Відповідний законопроєкт № 13314 вже з’явився на сайті парламенту.
Читайте також:
- Японія готується випробувати зброю проти гіперзвукових цілей
- Японський ресторан заборонив вхід для китайців: причина дивує
- У Японії вибухнув скандал через подарунки для міністра сільського господарства
- У Японії арештовано мафіозі, бо їх офіс розташований близько до бібліотеки
- Міністр сільського господарства Японії пішов у відставку на тлі скандалу із рисом
Коментарі
Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]