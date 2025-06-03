Головна Техно Авто
search button user button menu button

У Японії з'явився найменший автомобіль у світі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
У Японії з'явився найменший автомобіль у світі
Електромобіль Mibot практично готовий до серійного виробництва
фото із відкритих джерел

Японський стартап KG Motors випустить перші 300 автомобілів уже цього року

Японський стартап KG Motors показав новий компактний одномісний електромобіль Mibot за $7 тис. Про це пише «Главком» із посиланням на портал Electrek.

Розробники вважають, що мініелектрокар ідеально підходить для міських вулиць і вже зібрали тисячі замовлень. Профільні експерти вважають, що електромобіль Mibot може стати каталізатором змін на японському авторинку.

За даними виробника, довжина Mibot складає 2,49 метри, він має вагу 430-кг. Буде версія з можливістю проїхати до 100 км із максимальною швидкістю 60 км/год.

Про експорт поки що нічого конкретного не повідомляється, хоча машина вже зацікавила покупців як ідеальний транспорт для мегаполісів, і для невеликих міст. 

Виробництво Mibot стартує восени 2025 року, а перші 300 машин доставлять клієнтам навесні 2026 року. Як йдеться на сайті KG Motors всі машини завод поставить клієнтам у префектурі Хіросіма та Токіо як пріоритетним районам.

«На очікуваний випуск 3 тис. автомобілів наступного року вже утворилися черга. 2 259 попередніх замовлень на них вже надійшло. Ці автомобілі планують продавати по всій Японії», – зазначає Electrek.

Нагадаємо, Верховна Рада може змінити систему штрафів для водіїв, зокрема, скасувати норму про дозволене перевищення швидкості менш ніж на 20 км/год. Відповідний законопроєкт № 13314 вже з’явився на сайті парламенту.

Читайте також:

Теги: Японія експорт Електромобілі машини автомобіль транспорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нові мита США призведуть до скорочення світового виробництва автівок: аналіз Nikkei
Нові мита США призведуть до скорочення світового виробництва автівок: аналіз Nikkei
5 травня, 07:52
У Києві сталась ДТП
У Києві п'яний водій протаранив припарковані автівки (фото)
4 травня, 23:16
Заклад у Японії ввів дивну заборону для гостей із Китаю
Японський ресторан заборонив вхід для китайців: причина дивує
16 травня, 14:23
МВС попередило про фейк
Запроваджено нові штрафи за відсутність аптечки чи вогнегасника в авто? Заява МВС
19 травня, 21:10
Україна працює над оновленням національної Експортної стратегії
З початку року експорт упав на 13%. ЗМІ назвали причини
20 травня, 11:11
Добрива з Росії можуть опинитись під забороною
ЄС планує заборонити закупівлю добрив у РФ: реакція фермерів
23 травня, 15:03
На думку аналітика, Україні вже зараз потрібно добиватися відтермінування CBAM щонайменше на 10-15 років
Економіст назвав галузі, які найбільше постраждають від запровадження європейського екологічного податку
23 травня, 19:05
Оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки
Нічна атака на Київщину: є пошкодження у трьох районах
26 травня, 09:30
Mazda CX-7, 2007 року випуску
Працівник міграційної служби назвав місце, де можна придбати «Мазду» за 5 тис. грн
Сьогодні, 06:57

Авто

У Японії з'явився найменший автомобіль у світі
У Японії з'явився найменший автомобіль у світі
Онлайн-сервіси для водіїв та реєстрація транспорту працюватимуть з перебоями
Онлайн-сервіси для водіїв та реєстрація транспорту працюватимуть з перебоями
Штрафи за перевищення швидкості можуть збільшитись – законопроєкт
Штрафи за перевищення швидкості можуть збільшитись – законопроєкт
Tesla втрачає позиції: названо нового лідера на ринку електромобілів у Європі
Tesla втрачає позиції: названо нового лідера на ринку електромобілів у Європі
В Україні можуть зʼявитися окремі паркомісця для молодих батьків
В Україні можуть зʼявитися окремі паркомісця для молодих батьків
В Україні вступили у дію нові правила обов’язкового техогляду: що змінилось
В Україні вступили у дію нові правила обов’язкового техогляду: що змінилось

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
235K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 червня: ситуація на фронті
149K
«Масштабна воєнна катастрофа». Терорист Стрєлков попередив росіян, що на них чекає
89K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 червня 2025
54K
Пів мільйона доларів за крісло. Затримано ділків, що «продавали» посаду директора держпідприємства
25K
Міністр оборони США регулярно отримував дані про операцію «Павутина» – CNN
23K
Bloomberg розповів, як у Кремлі відреагували на операцію «Павутина»

Новини

Перемовини України та РФ, новий президент Польщі. Головне за 2 червня
Вчора, 21:05
Друга за ніч тривога у Києві через загрозу балістики тривала 50 хвилин
28 травня, 03:05
У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua