Казахстан відкрив гігантське родовище рідкісноземельних металів

Виявлені рідкісноземельні поклади можуть вивести Казахстан на передові позиції у світі

Прогнозні ресурси ділянки у Карагандинській області оцінюються у понад 20 млн тонн

У центральній частині Казахстану було виявлено родовище рідкісноземельних металів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство промисловості та будівництва Казахстану.

Загальні прогнозні ресурси ділянки у Карагандинській області оцінюються у понад 20 млн тонн із заляганням на глибині до 300 метрів. Середній вміст рідкісноземельних металів становить 700 грамів на тонну.

Казахстан не фігурує у списку країн Геологічної служби США із запасів рідкісноземельних металів. Якщо інформація підтвердиться, то за розміром запасів Казахстан поступиться лише Китаю та Бразилії.

«Результати кількісного аналізу показали, що проби, відібрані з рудних інтервалів, містять у підвищених концентраціях практично всі рідкісноземельні елементи з переважанням неодиму, церію, лантану та ітрію», – розповів головний геолог ТОВ «Центргеолзйомка» Максим Клочков.

Міністерство промисловості та будівництва зазначає, аналогів такого типу рідкісноземельного оруднення в Казахстані немає, що дозволяє віднести його до нового промислового типу, зазначають у міністерстві.

«Виявлені рідкісноземельні поклади та перспективні площі, за їхнього подальшого підтвердження, можуть у майбутньому вивести Казахстан на передові позиції у світі за запасами рідкісноземельних елементів», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Україна отримала від США варіант нової угоди про корисні копалини. Юристи перевірять угоду про корисні копалини, але її формат вже змінено.

Згодом президент США Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський має намір відмовитися від угоди щодо рідкоземельних металів. Тим часом РФ та США розпочали обговорення проєктів з видобутку рідкісноземельних металів.

Як відомо, в Україні право на користування надрами мають 2 268 компаній і 78 фізичних осіб. Серед власників є представники з 51 країни.

Загалом ці підприємства та фізособи володіють 3 482 чинними спеціальними дозволами на користування надрами. Більшість компаній мають лише один дозвіл, але є й такі, що володіють десятками або сотнями. Наприклад, державні АТ «Укргазвидобування» має 213 дозволів, а ПАТ «Укрнафта» – 89.