З камерою та штучним інтелектом. Розвідка показала начинку нового Shahed-136

Дрон має систему штучного інтелекту та оновлену навігацію Nasir

Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало дані про складові модернізованого ударного безпілотника Shahed-136, збитого на Сумщині в червні цього року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу ГУР.

Відповідну інформацію розміщено в розділі «Компоненти у зброї» порталу War&Sanctions, де оприлюднено електронну компонентну базу та 3D-модель зі схемою розташування складових Shahed-136 (Герань-2) нової серії MS.

Компоненти ударного безпілотника Shahed-136 фото: ГУР МО України

Структура матеріалу фюзеляжу, виконання та компоновка електронних блоків свідчать про іранське виробництво дрона. Водночас певні зміни можуть вказувати на спільну роботу Ірану та РФ з модернізації Shahed-136.

Безпілотник містить високошвидкісний мінікомпʼютер Nvidia Jetson Orin, спеціалізований для задач штучного інтелекту та обробки відео, а також інфрачервону камеру, подібну до раніше анонсованої в РФ. Nvidia Jetson Orin росія використовує і в ударному БпЛА V2U. Призначення модуля – отримання інформації з камери безпілотника та порівняння її з завантаженими моделями для донаведення або вибору цілі в автоматичному режимі. Також його можуть застосовувати як розвідувальний.

Модернізації зазнала й іранська завадозахищена супутникова навігаційна система Nasir, яка стала восьмиканальною. На дослідженому зразку до Nasir підключена антена з чотирьох елементів, здатна приймати сигнали GPS у L1 та L5 діапазонах. Відомо про використання антен з круговим розташуванням восьми елементів, схожих на китайські, які раніше ідентифікували у Shahed російської збірки. Новий Shahed також має радіомодем та підсистему для передачі відео, телеметрії та/або групового керування.

Дослідження зазначеного безпілотника триває, а результати оприлюднюватимуть на порталі. За даними розвідки, обмін технологіями між Іраном та РФ є двостороннім, а результати їхньої співпраці можуть вийти далеко за межі війни в Україні, якщо Іран використовуватиме російські розробки у своїх дестабілізаційних діях на Близькому Сході.

Раніше «Главком» повідомляв, що станом на 15 червня Росія має на озброєнні понад 1950 стратегічних ракет різного типу, включаючи балістичні, крилаті та гіперзвукові «Кинжали». Такі дані наводить Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Також «Главком» інформував, що Головне управління розвідки Міністерства оборони України на порталі War&Sanctions у розділі «Чемпіони терору» опублікували нові дані про російських спортсменів, які підтримують війну.