Удари США по Ірану: українське МЗС зробило заяву

Іран за допомогою своїх проксі продовжує дестабілізувати безпекову ситуацію на Близькому Сході, вважає Україна

Україна переконана, що іранській ядерній програмі має бути покладений край

Україна, яка зробила найбільший в історії людства внесок у ядерне роззброєння, має моральне право констатувати, що ліквідація іранської ядерної програми зробить регіон Близького Сходу та увесь світ безпечнішими. Як передає «Главком», про це йдеться у заяві МЗС України щодо ударів США проти ядерної програми Ірану.

«Україна переконана, що іранській ядерній програмі має бути покладений край, аби вона більше ніколи не загрожувала ані країнам Близького Сходу, ані будь-яким іншим державам. Мирні зусилля щодо ядерного нерозповсюдження в Ірані тривали роками, але не були результативними. Ще навесні США попереджали Іран про наслідки в разі відсутності конструктивних кроків», – ідеться в заяві.

У МЗС констатували, що саме агресивність дій іранського режиму, його тривала деструктивна політика з підриву міжнародного миру та безпеки, включно з ворожим ставленням як до Ізраїлю, так і до багатьох інших націй, призвели до нинішнього розвитку подій.

Також у міністерстві наголосили, що Іран є співучасником злочину агресії проти України. Іранський режим надає військову допомогу Росії, зокрема постачає БПЛА та технології, які Росія систематично використовує для вбивства людей і руйнування критичної інфраструктури.

Україна неодноразово привертала увагу міжнародного співтовариства, що такі дії Ірану є грубим порушенням резолюції Ради Безпеки ООН 2231 (2015), зокрема пункту 4 додатку В цього документа, а відтак вимагають необхідної реакції.

«Водночас Іран за допомогою своїх проксі продовжує дестабілізувати безпекову ситуацію на Близькому Сході, створюючи дедалі більше загроз миру та безпеці в регіоні. Переконані, що вжиті США спільно з Ізраїлем заходи проти іранських ядерних об'єктів направили чіткий сигнал іранському режиму про неприпустимість продовження ним політики, спрямованої на дестабілізацію безпекової ситуації на Близькому Сході.

Україна, яка зробила найбільший в історії людства внесок у ядерне роззброєння, як ніхто інший розуміє рівень загрози від зброї масового знищення. Україна має моральне право констатувати, що ліквідація іранської ядерної програми зробить регіон Близького Сходу та увесь світ безпечнішими», – наголошується в заяві.

Нагадаємо, президент Дональд Трамп назвав військові удари США по трьох іранських ядерних об’єктах «вражаючим військовим успіхом».

Раніше ми писали, що Сполучені Штати долучилися до військової операції Ізраїлю, завдавши ударів по ядерних і військових об’єктах на території Ірану. Про це повідомив президент США Дональд Трамп. За словами Трампа, було уражено три іранські об’єкти – Фордо, Натанз і Ісфахан. Усі літаки після виконання завдання покинули повітряний простір Ірану.

Нагадаємо, Ізраїль очікує на рішення президента США Дональда Трампа щодо можливої підтримки в атаках на Іран, зокрема уразливих об'єктів ядерної програми. Про це повідомляє CNN із посиланням на високопоставленого ізраїльського чиновника, інформує «Главком».

Відомо, що напередодні активних дій Сполучених Штатів щодо обʼєктів ядерної програми в Ірані, українські дипломати та Головне управління розвідки здійснили евакуацію громадян України та держав-партнерів із зони небезпеки.