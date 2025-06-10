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Японія попросила у Китаю гарантії своєї безпеки

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Японія попросила у Китаю гарантії своєї безпеки
Японія зробила звернення до Китаю
фото із відкритих джерел

Японія зафіксувала два китайські авіаносці в Тихому океані

Після виявлення двох китайських авіаносців у Тихому океані поблизу японських островів Японія попросила Китай надати гарантії безпеки. Про це на пресконференції заявив японський міністр оборони Ген Накатані, пише «Главком» із посиланням на Al Jazeera.

«У зв'язку з цим ми зробили відповідні заяви дипломатичними каналами», – сказав Ген Накатані. Міністр додав, що китайська сторона донесла позицію японського уряду, яка полягає в тому, що діяльність китайських ВМС «не повинні загрожувати безпеці Японії».

Раніше сили самооборони Японії повідомили про те, що в районі найпівденнішого японського острова Окіноторі в Тихому океані було помічено авіаносну групу з Китаю на чолі з авіаносцем «Шаньдун». Незадовго до цього стало відомо, що в районі східного японського острова Мінаміторі також у Тихому океані було виявлено іншу авіаносну групу на чолі з авіаносцем «Ляонін».

За інформацією японської сторони, це перші випадки, коли в Тихому океані були помічені відразу дві авіаносні групи Китаю.

У заяві Токіо було зазначено, що авіаносець «Ляонін» вперше покинув зону, яка умовно позначається як «другий ланцюг островів». Ця зона тягнеться від японських островів Ідзу, розташованих на південний захід від Токіо, до Гуаму і далі на південь.

Коментуючи цю інформацію, представник МЗС КНР наголосив, що дії екіпажу авіаносця «Ляонін» повністю відповідають нормам міжнародного права.

Нагадаємо у понеділок, 9 червня, поблизу авіабази Кадена американських військових у південній японській префектурі Окінава стався вибух, в результаті якого четверо військовослужбовців Наземних сил самооборони Японії, які працювали на складі, отримали легкі поранення.

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Теги: політика Китай Японія

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