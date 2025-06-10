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Вчені навчили нейромережу розпізнавати майже 200 видів раку

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Вчені навчили нейромережу розпізнавати майже 200 видів раку
Німеччина зробила новий крок у боротьбі із онкологічними захворюваннями
фото із відкритих джерел

Німецька технологія продемонструвала вражаючу універсальність, успішно ідентифікуючи понад 170 типів пухлин різних органів

Німецькі вчені з медичної клініки Scharite в Берліні зробили прорив у діагностиці пухлин головного мозку, розробивши систему штучного інтелекту, здатну з точністю 99,1% визначати тип новоутворення епігенетичних маркерів. Технологія відкриває нові можливості для неінвазивної діагностики найскладніших випадків. Як повідомляє «Главком», дослідження опубліковано в науковому журналі Nature Cancer (NatCancer).

Нова модель crossNN аналізує не гістологічні зрізи, а унікальні епігенетичні модифікації пухлини ДНК. Як пояснив керівник дослідження доктор Філіп Ойскірхен, ці молекулярні відбитки пальців дозволяють точно класифікувати пухлину навіть при аналізі спинномозкової рідини, що особливо важливо для неоперабельних випадків.

Технологія продемонструвала вражаючу універсальність, успішно ідентифікуючи понад 170 типів пухлин різних органів із точністю 97.8%. При цьому система зберігає прозорість прийняття рішень, що є критично важливим для клінічного застосування.

Практичну цінність методу підтвердили при діагностиці пацієнта з двоїнням у власних очах – аналіз ліквору (рідина, що оточує головний та спинний мозок і заповнює простір між двома їх оболонками – павутинною та м'якою) виявив лімфому центральної нервової системи, дозволивши негайно розпочати цільову хіміотерапію. За словами доктора Серена Лукассена, точність моделі перевершила всі очікування, особливо з огляду на її відносно просту архітектуру.

У найближчих планах дослідників – масштабні клінічні випробування технології у восьми онкологічних центрах ФРН.

Нагадаємо, китайські вчені з Онкологічного центру Пекінського університету та інших наукових інститутів розробили нову імунотерапію, яка суттєво продовжує життя онкохворим. Метод під назвою CAR-T використовує генетично модифіковані імунні клітини для боротьби із так званими солідними (твердими) раковими пухлинами.

До слова, національна служба охорони здоров'я Англії оголосила, що до 15 тис. онкохворих на рік можна буде лікувати за допомогою швидкої ін'єкції. 

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Теги: медицина технології наука штучний інтелект рак вчені

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