Туреччина розпочала будівництво нового газопроводу в Чорному морі
Перші 10 млн кубометрів газу надійдуть в систему в 2023 році
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у понеділок, 13 червня, оголосив про початок укладання газопроводу дном Чорного моря. Про це повідомила його прес-служба.
«Ми дуже раді, що досягли такої критично важливої стадії видобутку газу в Чорному морі. У першому кварталі 2023 року до нашої національної газотранспортної системи надійде 10 млн куб. м газу», – сказав Ердоган.
Перші 10 млн кубометрів газу надійдуть в систему в 2023 році. Газове родовище Сакарія досягне піку видобутку у 2026 році. Таким чином Туреччина планує збільшити добову потужність видобутку газу до 40 млн кубометрів.
Найближчим часом бурове судно «Абдулхамід Хан» почне укладання труб нового газопроводу на мілководді поблизу узбережжя. Після закінчення будівництва берегової частини трубопроводу кілька бурових суден продовжать роботу в морі.
Раніше повідомлялося, що Польща та Україна збудують спільний газопровід.
Нагадаємо, що Литва і Польща добудували газопровід GIPL.