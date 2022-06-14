Туреччина розпочала будівництво нового газопроводу в Чорному морі

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у понеділок, 13 червня, оголосив про початок укладання газопроводу дном Чорного моря. Про це повідомила його прес-служба.

«Ми дуже раді, що досягли такої критично важливої стадії видобутку газу в Чорному морі. У першому кварталі 2023 року до нашої національної газотранспортної системи надійде 10 млн куб. м газу», – сказав Ердоган.

Перші 10 млн кубометрів газу надійдуть в систему в 2023 році. Газове родовище Сакарія досягне піку видобутку у 2026 році. Таким чином Туреччина планує збільшити добову потужність видобутку газу до 40 млн кубометрів.