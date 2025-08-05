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ЄС готує санкції проти Китаю – Politico

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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ЄС готує санкції проти Китаю – Politico
фото: depositphotos

ЄС розглядає можливість запровадження санкцій проти Китаю через його причетність до обходу антиросійських обмежень

Європейський Союз висловлює занепокоєння зростаючою участю Китаю в підтримці російської агресії проти України та готує відповідні заходи впливу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Один із дипломатів ЄС зазначив, що Союз розглядає можливість запровадження санкцій проти Китаю через його причетність до обходу антиросійських обмежень.

Підставою для такого кроку стала липнева публікація Reuters, у якій йшлося про постачання китайських двигунів для дронів до Росії через фіктивні компанії. Вантажі маскували під «промислові холодильні установки», щоб оминути західні санкції.

За словами дипломата, Брюссель був поінформований про передачу дронів з боку Пекіна ще до виходу цієї публікації. ЄС планує активніше просувати санкції після серпня.

Нагадаємо, китайські двигуни таємно постачаються через підставні компанії державному виробнику безпілотників у Росії під маркуванням «промислових холодильних установок», щоб уникнути виявлення після запровадження західних санкцій. Ці поставки дозволили російському виробнику зброї ІЕМЗ «Купол» збільшити виробництво ударного безпілотника «Гарпія-А1», попри санкції США і ЄС, запроваджені в жовтні.

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Теги: санкції Китай Європейський союз

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