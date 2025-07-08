Скандал у Китаї: діти у приватному дитсадку отруїлися свинцем

Жертвами отруєння стали 19 вихованців дитячого садка

У китайській провінції Ганьсу правоохоронці затримали вісім підозрюваних у причетності до масового отруєння дітей свинцем в одному з місцевих дошкільних закладів. Як повідомляє «Главком», про це пише Global Times.

Згідно з результатами попереднього розслідування, важкий метал потрапив до організму дітей через харчі, в яких використовувався заборонений для харчової промисловості барвник. Токсична речовина була виявлена ​​у популярних серед дітей стравах – пирогах з фініками та сосисках у тісті. Особливу тривогу у слідчих викликав той факт, що на упаковці барвника було чітке маркування, яке категорично забороняє його використання в харчових продуктах.

За даними ЗМІ, жертвами отруєння стали 19 вихованців дитячого садка. Медичне обстеження виявило критично високий вміст свинцю в крові постраждалих – у певних дітей цей показник перевищив 400 мкг/л. Варто зазначити, що згідно з медичними протоколами госпіталізація потрібна вже при концентрації свинцю вище 250 мкг/л.

Батьки постраждалих дітей повідомили слідчим, що протягом кількох місяців їхні діти скаржилися на характерні симптоми отруєння: нудоту, біль у животі, діарею та слабкість у ногах. Проте ці тривожні сигнали тривалий час залишалися без уваги.

Свинцеве отруєння становить особливу небезпеку для дітей, оскільки може призвести до незворотних порушень у розвитку нервової системи, зниження інтелекту та поведінкових розладів. Всесвітня організація охорони здоров'я наголошує, що безпечного рівня впливу свинцю не існує.

У рамках розслідування, що триває, директор дитячого садка вже притягнутий до кримінальної відповідальності. Влада провінції Ганьсу обіцяє провести ретельну перевірку всіх дошкільних установ регіону щодо дотримання санітарних норм і правил безпеки харчових продуктів.

Нагадаємо, після отруєння неякісним ботоксом 28 жінок потрапили до лікарні у британському місті Пітерлі. За словами однієї з постраждалих, 36-річної Кейлі Бейлі, вона отримала три ін'єкції ботоксу за ціну вдвічі меншу, ніж зазвичай, і відчула нездужання одразу.