Смерть «made in China». З чого насправді складаються російські дрони

Бум російського «дронопрому» приховує один ключовий нюанс...

Російська армія продовжує щоденний терор України дронами. Цей засіб ураження вже давно витіснив на другий план дороговартісні «іскандери» та «калібри», які були основною повітряною загрозою від росіян в перші рокі війни. Варто тільки подивитися на цифри: за даними українського МЗС, у червні Росія випустила по Україні понад 330 ракет і понад п’ять тисяч бойових безпілотників. Це – новий рекорд місячного використання дронів, і, на жаль, навряд чи останній.

Важко заперечувати, що росіяни за ці роки досягли великих успіхів у власному виробництві БПЛА. На початку вторгнення вони навіть не розглядали безпілотники всерйоз як зброю, а перші їхні партії купували в Ірані. Зараз виробництво дронів локалізовано на російських майданчиках, що дозволяє випускати приблизно 170 одиниць щодня (сюди входять і бойові дрони, і їхні імітатори) і планувати ще більше масштабувати виробництво.

Причому не тільки в Росії, а й за її межами: Москва веде перемовини щодо відкриття такого заводу у Білорусі і вже налагодила виробництво дронів та навчання пілотів у Північній Кореї. Ворожих безпілотників не просто стає більше – завдяки використанню нових технологій, вони стають «розумнішими», а збивати їх стає складніше.

Проте цей бум російського «дронопрому» приховує один важливий нюанс. Хвалена путінська «оборонка» ударно працює лише на збориння БПЛА, але при цьому критично залежить від імпортних складників. Лідером в постачанні компонентів для російських «машин смерті» є Китай. Головне управлінні розвідки Мініборони України заявило, що у дронах, які були перехоплені у травні 2025 року, частка китайської електроніки зросла до 60-65%, уперше витіснивши деталі зі США, які потрапляють до Росії попри санкції, на друге місце.

Минулого року колишній державний секретар США Ентоні Блінкен заявляв, що близько 70% верстатів та 90% мікроелектроніки, яку імпортує Росія, надходять з Китаю. Під час війни Пекін істотно збільшив постачання Москві товарів подвійного використання та номенклатури зі списку пріоритетних товарів експортного контролю G7 (напівпровідники, телекомунікаційне обладнання, верстати тощо). Ці товари мають вирішальне значення для російського ВПК. Причому часто у російських дронах знаходяться не тільки чисто китайські комплектуючі, а й компоненти від західних корпорацій, заводи яких розташовані в Китаї.

При цьому Пекін може сміло стверджувати, що не поставляє росіянам військову техніку – в сучасній війні межа між товарами цивільного та військового призначення давно стерлася. І начинка російських «гераней» та «гербер», знайдених в українських полях, це лише підтверджує.

За нашою інформацією, Київ намагався поставити ці питання перед Пекіном, але уткнувся у легендарну «китайську стіну». Піднебесна просто не визнає проблеми і жодним чином на неї не реагує. Ба більше, Китай, попри багатолітні мантри про нейтралітет, вже навіть не приховує того, на чиїй стороні він в цій війні. «Злив» у китайській пресі скандальних (хай і неофіційних) заяв головного дипломата Піднебесної Ван І про небажання Китаю, аби Росія програла, лише підтверджує нинішній стан речей.

Банкова поки робить те, що може зі свого боку: 20 червня Володимир Зеленський підписав указ щодо запровадження санкцій проти фізичних та юридичних осіб та компаній, які причетні до виробництва безпілотних літальних апаратів у Росії. Зокрема, санкції торкнулись осіб, які беруть участь у схемах обходу санкцій для імпорту товарів подвійного призначення. Україна очікує від своїх партнерів, що вони приєднаються до цих санкцій і запровадять власні жорсткі заходи проти тих, хто живить російський ВПК.

Місце встановлення восьмиканальної системи глушіння GNSS на БпЛА-камікадзе Shahed-136 («Герані-2») Випуск програми «Время» о 21:00 19.09.2024, у «Спеціальному технологічному центрі», м. Санкт-Петербург

У розпорядження «Главкома» потрапив список деталей китайського виробництва, знайдених в російських «Герані-2» (аналог (Shahed-136), її «молодшій сестрі» «Гербері» та дроні-приманці «Пародія». Наприклад, сумнозвісна «Герань» містить всередині мікроконтролери, антени, конденсатори, свічки запалювання китайського виробництва… Численні компоненти з Піднебесної містяться і в системі глушіння перешкод на шляху дрону-вбивці.

Найбільш руйнівний та технічно досконалий безпілотник, який росіяни тисячами запускають по українських містах. Окрім того, що російська «Герань-2» є копією іранського Shahed-136, так ще й начинка в цьому дроні – «made in China». У знайдених «геранях» міститься більше двох десятків китайських компонентів.

Дрон «Гербера» є спрощеною та здешевленою версією «шахеда»-«герані». Він робиться з пінопласту та фанери та використовується як для ударів, так і для розвідки та відволікання засобів ППО. Враховуючи його примітивність, і китайських деталей він потребує менше – їх знайдено лише шість. Але серед них – такі ключові як двигун та модем.

«Пародія» – дрон-приманка, який не містить бойової частини та в цілому, зроблений якісніше, ніж «Гербера». Головною його особливістю є лінза Люнеберга, яка відбиває радіохвилі та робить дрон помітнішим для радарів, що допомагає імітувати більшу кількість цілей.

В «Пародії» знайдено лише чотири китайських компоненти, зокрема, двигун.

І це далеко не всі різновиди російських безпілотників, які нашпиговані китайськими інгредієнтами: «орлани», «суперками» та інших різновиди дронового «зоопарку» агресора без допомоги Китаю також не злітають.

Павло Вуєць, «Главком»