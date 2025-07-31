Reuters: Україні загрожує величезний дефіцит фінансування через затримку реформ

Україні потрібно буде від $39 до $58 млрд зовнішньої допомоги наступного року

ЄС та Міжнародний валютний фонд вимагають від України рішучих кроків

Україна може зіткнутися зі значно більшим дефіцитом фінансування. Причинами цьому є посилення бойових дій, зростання оборонних витрат та невиконання зобов’язань перед міжнародними кредиторами щодо реформ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Як зазначають аналітики, Україні потрібно буде від $39 до $58 млрд зовнішньої допомоги наступного року. Водночас із необхідних $65 млрд на 2026–2027 роки підтверджено поки лише третину.

Переговори з донорами ускладнюються на тлі зупинки антикорупційних реформ, через що Україна не отримала повний обсяг допомоги в межах програми Ukraine Facility. «Ключове завдання – знайти ще $10–15 млрд, яких поки не вистачає для 2026 року», – зазначають аналітики Investment Capital Ukraine.

Європейські партнери та Міжнародний валютний фонд вимагають від України рішучих кроків, зокрема призначення суддів, реформування управління активами та прозорість у системі безпеки. Як зазначає Reuters, новий уряд, який очолила ЮліяСвириденко, демонструє наміри покращити економічне управління, однак темпи реформ залишаються повільними.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №13573, який передбачає зміни до бюджету, зокрема значне збільшення видатків на сектор безпеки і оборони України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на картку законопроєкту. Документ пропонує збільшити видатки на оборону на 412,3 млрд грн, з яких 115 млрд – на грошове забезпечення військовослужбовців всіх Сил оборони, 216 млрд – на закупівлю та виробництво озброєння, військової техніки і дронів. Частину коштів буде спрямовано на інші потреби війська.

Уряд схвалив законопроєкт щодо змін до держбюджету на 2025 рік. Згідно з пропозиціями, фінансування Сил безпеки та оборони України буде збільшено на 412 млрд грн, з них майже 311 млрд грн передбачено на Міністерство оборони. Верховна Рада сьогодні, 31 липня, мала розглянути зміни до державного бюджету на 2025 рік.

До слова, після внесення змін до бюджету, які передбачають додаткові 412,4 млрд грн на сектор національної безпеки та оборони, загальний фінансовий ресурс на оборону України становитиме 2,6 трлн грн. Це дорівнює 31,1% від прогнозованого ВВП країни на поточний рік.