Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Китай знайшов спосіб таємно постачати двигуни для БпЛА РФ: деталі від Reuters

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Китай знайшов спосіб таємно постачати двигуни для БпЛА РФ: деталі від Reuters
Документ компанії «Купол» свідчить про підписання контракту з міноборони Росії на виробництво понад 6 тис. «Гарпій» цього року
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Поставки дозволили російському виробнику зброї збільшити виробництво ударного безпілотника «Гарпія-А1»

Китайські двигуни таємно постачаються через підставні компанії державному виробнику безпілотників у Росії під маркуванням «промислових холодильних установок», щоб уникнути виявлення після запровадження західних санкцій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Ці поставки дозволили російському виробнику зброї ІЕМЗ «Купол» збільшити виробництво ударного безпілотника «Гарпія-А1», попри санкції США і ЄС, запроваджені в жовтні.

Внутрішній документ компанії «Купол», з яким ознайомилося агентство, свідчить про підписання контракту з міноборони Росії на виробництво понад 6 тис. «Гарпій» цього року, порівняно з 2 тис. у 2024 році. У документі зазначено, що до квітня вже було поставлено понад 1,5 тис. безпілотників.

Цей безпілотник дальнього радіуса дії використовується для атак на цивільні та військові об'єкти в глибині української території, причому щомісяця Росія використовує близько 500 таких безпілотників.

Нагадаємо, ударний безпілотник Shahed-136, перейменований Росією на «Герань», який спочатку було розроблено в Ірані, оснащено комплектуючими з Китаю і зібрано в Росії з використанням північнокорейської робочої сили.

Повідомляється, що міжнародне співробітництво, котре лежить в основі цього БпЛА, символізує формування нової «осі зла», об'єднаної спільною ворожістю до Заходу. Тим паче, що нещодавно міністр закордонних справ Китаю нібито сказав головному дипломату ЄС – Пекін зацікавлений у продовженні війни в Україні, щоб США не змогли зосередитися повністю на Китаї.

Зокрема, слідчі Служби безпеки України виявили у дронах «Герань» (російська версія безпілотника «Шахед») компоненти, виготовлені в Китайській Народній Республіці. Про це свідчить маркування підприємства-виробника «Suzhou Ecod Precision Manufacturing Co., Ltd» на відповідних деталях.

Читайте також:

Теги: війна безпілотник дрон росія Китай

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Бум російського дронопрому. Ось в чому секрет
Бум російського дронопрому. Ось в чому секрет
8 липня, 22:04
Наступ росіян на Сумщині захлинається
ЗСУ проривають фланги ворога на Сумщині. Наступ росіян захлинається
7 липня, 12:20
Співачка різко розкритикувала Росію, назвавши її представників «духовними жебраками»
Співачка Руслана розповіла про слово, яке заборонила собі промовляти
2 липня, 08:34
Пошкоджений будинок в Одесі
Атака на Одесу, вибухи в окупованому Харцизьку та Росії: головне за ніч
3 липня, 06:01
Заяву Пасічника спростувала низка найвідоміших проросійських військових блогерів
Заяву ватажка «ЛНР» про захоплення Луганщини висміяли навіть російські пропагандисти
2 липня, 19:09
Черги в російському аеропорті через масові скасування рейсів
Росія втратила чверть мільярда доларів через колапс в аеропортах
7 липня, 17:20
«Кіборгів-бджіл» можна буде використовувати в таємних операціях
Китайські вчені створюють армію бджіл-кіборгів
11 липня, 09:05
Кремль намагається розхитати єдність НАТО та посилити розбіжності між США та їхніми європейськими союзниками, це, як вважають у РФ, допоможе пришвидшити капітуляцію України
ISW: Кремль маніпулює ядерною риторикою, аби роз'єднати США та НАТО
17 липня, 05:29
Журналіст Буткевич, через якого розгорівся скандал в соцмережах, показав знакове фото
Журналіст Буткевич, через якого розгорівся скандал в соцмережах, показав знакове фото
16 липня, 13:59

Соціум

Китай знайшов спосіб таємно постачати двигуни для БпЛА РФ: деталі від Reuters
Китай знайшов спосіб таємно постачати двигуни для БпЛА РФ: деталі від Reuters
Макрон подав до суду на блогерку за наклеп про стать першої леді Франції
Макрон подав до суду на блогерку за наклеп про стать першої леді Франції
Куди найчастіше їдуть туристи: рейтинг країн
Куди найчастіше їдуть туристи: рейтинг країн
Скільки треба грошей, щоб вважатися багатим: дослідження
Скільки треба грошей, щоб вважатися багатим: дослідження
Будапешт судитиме угорця за службу в ЗСУ
Будапешт судитиме угорця за службу в ЗСУ
Місто в Німеччині штрафуватиме батьків, які запізнюються забирати дітей із дитсадка
Місто в Німеччині штрафуватиме батьків, які запізнюються забирати дітей із дитсадка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
266K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 липня: ситуація на фронті
106K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 липня 2025
67K
Магазини у Німеччині почали ховати каву від покупців
20K
Керівниця МСЕК щороку міняла прізвища і приймала коштовні подарунки
16K
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
6349
Спадщина Оззі Осборна: кому дістануться величезні статки

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 04:22
24 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:07
Буданов закликав вирішувати внутрішні суперечності шляхом відкритого діалогу
Вчора, 17:29
23 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:07
22 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 липня, 00:05
21 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21 липня, 00:00

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua