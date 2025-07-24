Китай знайшов спосіб таємно постачати двигуни для БпЛА РФ: деталі від Reuters

Документ компанії «Купол» свідчить про підписання контракту з міноборони Росії на виробництво понад 6 тис. «Гарпій» цього року

Поставки дозволили російському виробнику зброї збільшити виробництво ударного безпілотника «Гарпія-А1»

Китайські двигуни таємно постачаються через підставні компанії державному виробнику безпілотників у Росії під маркуванням «промислових холодильних установок», щоб уникнути виявлення після запровадження західних санкцій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Ці поставки дозволили російському виробнику зброї ІЕМЗ «Купол» збільшити виробництво ударного безпілотника «Гарпія-А1», попри санкції США і ЄС, запроваджені в жовтні.

Внутрішній документ компанії «Купол», з яким ознайомилося агентство, свідчить про підписання контракту з міноборони Росії на виробництво понад 6 тис. «Гарпій» цього року, порівняно з 2 тис. у 2024 році. У документі зазначено, що до квітня вже було поставлено понад 1,5 тис. безпілотників.

Цей безпілотник дальнього радіуса дії використовується для атак на цивільні та військові об'єкти в глибині української території, причому щомісяця Росія використовує близько 500 таких безпілотників.

Нагадаємо, ударний безпілотник Shahed-136, перейменований Росією на «Герань», який спочатку було розроблено в Ірані, оснащено комплектуючими з Китаю і зібрано в Росії з використанням північнокорейської робочої сили.

Повідомляється, що міжнародне співробітництво, котре лежить в основі цього БпЛА, символізує формування нової «осі зла», об'єднаної спільною ворожістю до Заходу. Тим паче, що нещодавно міністр закордонних справ Китаю нібито сказав головному дипломату ЄС – Пекін зацікавлений у продовженні війни в Україні, щоб США не змогли зосередитися повністю на Китаї.

Зокрема, слідчі Служби безпеки України виявили у дронах «Герань» (російська версія безпілотника «Шахед») компоненти, виготовлені в Китайській Народній Республіці. Про це свідчить маркування підприємства-виробника «Suzhou Ecod Precision Manufacturing Co., Ltd» на відповідних деталях.