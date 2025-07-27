Торговельна угода США – Європа: Трамп зустрівся з Фон дер Ляєн

Трамп і Фон дер Ляєн обговорили торговельну угоду: США вважають поточні умови «односторонніми»

Президент США Дональд Трамп та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн провели зустріч на гольф-полі Трампа у Шотландії, щоб обговорити перспективи торговельної угоди між Сполученими Штатами та Європейським Союзом. Переговори відбуваються на тлі попередніх погроз Трампа запровадити 30% тарифи на весь імпорт з ЄС з 1 серпня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

У своєму вступному слові Дональд Трамп заявив, що торгівля між США та ЄС була «дуже, дуже односторонньою угодою», і обидві сторони «хочуть бачити трохи справедливості». Він висловив сподівання на вирішення кількох питань. У відповідь, фон дер Ляєн зазначила: «Якщо ми досягнемо успіху, я думаю, це буде найбільша угода, яку кожен з нас коли-небудь укладав».

Пізніше Трамп заявив журналістам, що він «не в найкращому настрої» щодо торговельних переговорів, хоча підкреслив, що це не пов'язано з його грою в гольф, яка була «прекрасна». Він ще раз наголосив, що шанси на укладення угоди з ЄС, ймовірно, становлять «50/50», але додав: «Я хотів би укласти угоду». На питання про головні «камені спотикання» президент США відповів одним словом: «справедливість».

Як підкреслює видання, цей саміт може стати проривом у торговельних переговорах, поклавши край місяцям невизначеності. Європейські переговірники прагнуть укласти угоду, яка запобігла б повномасштабній торговельній війні, а також, за словами учасників переговорів, прагнуть встановити тарифи на рівні 15%. Трамп у п'ятницю заявив, що блок «дуже сильно хоче укласти угоду».

Зустріч з президенткою Європейської комісії відбувається у рамках п'ятиденної поїздки Президента США до Шотландії, під час якої він також зустрінеться із сером Кіром Стармером.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер планує обговорити можливі шляхи завершення війни в Україні під час особистої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Про це пише The Sunday Telegraph, передає «Главком».

Зустріч запланована 28 липня в Шотландії, де Трамп перебуває з приватним візитом. За даними джерела, Стармер має намір донести до Трампа ідеї щодо мирного врегулювання та підтвердити продовження підтримки України.