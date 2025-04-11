ЄС та Китай домовляються про мінімальні ціни на електромобілі китайського виробництва

Європа та Китай вирішили домовлятися про ціни на електромобілі

У китайському міністерстві торгівлі підтвердили готовність розпочати переговори негайно

Європейський Союз і Китай домовилися розглянути можливість запровадження мінімальних цін на електромобілі китайського виробництва. Такий механізм може стати альтернативою митам, які ЄС ввів торік. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

За словами речника Єврокомісії, комісар ЄС з питань торгівлі Марош Шефчович провів протягом останніх 24 годин розмову з міністром торгівлі Китаю Ван Вентао. Під час обговорення сторони погодилися розглянути можливість впровадження мінімальних цін.

У китайському міністерстві торгівлі підтвердили готовність розпочати переговори негайно.

Шефчович раніше наголошував, що мінімальні ціни повинні бути настільки ж ефективними та контрольованими, як і запроваджені тарифи.

Нагадаємо, що у жовтні минулого року ЄС підвищив мита на китайські електрокари до 45,3%. У відповідь Брюссель і Пекін почали перемовини щодо можливості скасування мит в обмін на запровадження обов’язкових мінімальних цін на імпорт.

Наразі ставки тарифів ЄС становлять:

17% для BYD;

18,8% для Geely;

35,3% для SAIC,

і все це – на додаток до стандартного імпортного мита в 10%.

Єврокомісія заявила про відкритість до подальших переговорів щодо альтернатив митам.

Як зазначає Reuters, ці перемовини відбуваються на фоні нової торговельної війни, яку розпочав президент США Дональд Трамп проти низки стратегічних партнерів Вашингтона, зокрема Євросоюзу та Китаю.

Нагадаємо, 9 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про паузу в нових митах. Але щодо КНР обмеження тільки посилюються. Як передає «Главком», про це повідомив Трамп через власну соціальну мережу Truth Social.

Так, Трамп підвищив мита на товари з Китаю до 125%, але знизив тарифи для всіх країн до 10% на 90 днів.

«З огляду на брак поваги, який Китай продемонстрував до світових ринків, я цим оголошую про підвищення тарифу, який Сполучені Штати Америки стягують із Китаю, до 125%, що набуває чинності негайно. У якийсь момент, сподіваюся, Китай зрозуміє, що дні, коли можна було обдирати США та інші країни, більше не є прийнятними», – наголосив глава США.