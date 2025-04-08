Головна Світ Політика
search button user button menu button

Міністр фінансів США заявив, що Китай сам себе ізолював

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Міністр фінансів США заявив, що Китай сам себе ізолював
Бессент звинуватив Китай у самоізоляції
Фото з відкритих джерел

Бессент розповів, що понад 50 країн уже позитивно відреагували на ініціативу Трампа щодо формування нової торговельної системи

Міністр фінансів США Скотт Бессент звинуватив Китай у самоізоляції та подвоєнні деструктивної торговельної поведінки у відповідь на дії Вашингтона. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його заяву.

За словами Бессента, понад 50 країн уже позитивно відреагували на ініціативу президента Дональда Трампа щодо формування більш справедливої світової торговельної системи. Бессент зазначив, що Сполучені Штати розраховують на змістовні переговори з цими державами у найближчі тижні.

У свою чергу Трамп прокоментував дії Китаю, який у відповідь на його попередню заяву запровадив 34% мито поверх вже чинних мит, які президент США назвав «сміховинними». За словами Трампа, якщо Пекін не скасує нові тарифи до полудня наступного дня, тобто 8 квітня, Вашингтон введе додаткові 50% мита.

Президент США підкреслив, що Китай протягом багатьох років збагачувався за рахунок політики попередніх американських адміністрацій, які дозволили такому стану речей.

«Вони заробляють сотні мільярдів доларів щороку, і це не повинно було так бути», – заявив Трамп.

Водночас Трамп заявив, що поважає Китай та президента Сі Цзіньпіна, висловивши сподівання, що добрі відносини між ними збережуться. Також Трамп додав, що США мають «один шанс» укласти вигідну угоду і що жоден інший президент не зважився б на подібні кроки.

У нас $36 трлн боргу – і є причина, чому так сталося. Цю ситуацію просто дозволили», – зазначив глава Білого дому, підкресливши, що нині настав час ставити інтереси Америки на перше місце:

– А до цього була Америка останньою, бо ті, хто сидів у Овальному кабінеті, ставили Америку на останнє місце».

Як відомо, 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про впровадження мит у розмірі щонайменше 10% майже на усі товари, які імпортуються до США. Тарифи набудуть чинності 9 квітня.

Зауважимо, що Україна теж потрапила до списку – для неї будуть встановлені 10% мита на експорт товарів до США. Щодо Китаю, то Трамп заявив, що КНР обкладається 34% митами на додаток до попередніх 20%. Росії серед країн, щодо яких запроваджені мита, немає. Представник Білого дому пояснював, що нові мита не поширюються на Білорусь, Кубу, РФ та КНДР, оскільки ці країни «вже перебувають під санкціями та змушені сплачувати значні тарифи».

Теги: США тарифи Китай Дональд Трамп Сі Цзіньпін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Штаб-квартира Департаменту виконання покарань штату Південної Кароліни, де відбувся розстріл
У США вперше за 15 років стратили засудженого через розстріл
8 березня, 03:57
Хаменеї заявив, що не буде взаємодіяти з тими іноземними урядами, які тиснуть на країну та висувають власні очікування з примусом
Іран відкинув пропозицію США щодо переговорів про ядерну угоду
9 березня, 03:41
У Саудівській Аравії Володимир Зеленський зустрінеться зі Спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль Саудом
Зеленський знову полетить до Саудівської Аравії
8 березня, 15:52
Експерти пояснюють, як президент США хоче примусити Україну та Росію до миру
Трамп не відновить допомогу Україні, доки Зеленський не піде у відставку – Bild
10 березня, 21:47
Дуда наголосив, варто пам'ятати, що в України теж є свої інтереси
Чи зможе Росія зберегти захоплені території України: Дуда зробив заяву
15 березня, 17:58
Технічні переговори делегацій США з представниками України та Росії в Ер-Ріяді тривали 23-25 березня
США допоможуть Росії повернутися на світовий ринок сільського господарства
25 березня, 17:56
Компанія Ілона Маска має великі заводи в Каліфорнії та Техасі
Bloomberg пояснив, як Маск виграє від автомобільних мит США
27 березня, 12:27
Дмитрієв для російських ЗМІ розповів про свій візит у Вашингтоні
Росія та США «тиснуть руки». Посланець Путіна з Вашингтону говорить про позитивну динаміку
4 квiтня, 00:54
Трамп: Упс, більше жодних атак від цих хуситів!
Трамп показав кадри ліквідації хуситів в Ємені (відео)
5 квiтня, 11:38

Політика

Міністр фінансів США заявив, що Китай сам себе ізолював
Міністр фінансів США заявив, що Китай сам себе ізолював
У Білому домі пройшла спільна пресконференція Нетаньягу та Трампа: головні заяви
У Білому домі пройшла спільна пресконференція Нетаньягу та Трампа: головні заяви
Стармер заявив, що Британія продовжить переговори з США щодо тарифів
Стармер заявив, що Британія продовжить переговори з США щодо тарифів
Європейський Союз поводиться з нами дуже жорстко – Трамп
Європейський Союз поводиться з нами дуже жорстко – Трамп
Трамп готовий до діалогу з країнами щодо тарифів
Трамп готовий до діалогу з країнами щодо тарифів
Трамп розповів, що США ведуть перемовини з Іраном про ядерну угоду
Трамп розповів, що США ведуть перемовини з Іраном про ядерну угоду

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
198K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 квітня: ситуація на фронті
75K
Банкноти номіналом 20 та 50 євро вилучатимуться з обігу: що буде натомість
71K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 квітня 2025
59K
Речник Кремля пояснив, за яких умов Путін підтримає припинення вогню
47K
ЗСУ відповіли Росії за удар по Кривому Рогу (відео)
27K
Прогноз магнітних бур на 7-9 квітня: якою буде сонячна активність

Новини

Підписання закону про добросовісного набувача та погрози Трампа у бік Китаю. Головне за 7 квітня
Вчора, 20:51
«Сталевий фронт» передає 70 дронів-розвідників на Покровський напрямок
Вчора, 17:53
7 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Високий ризик диверсій. Спецслужби закликали британців зібрати «набір для виживання»
6 квiтня, 14:11
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
6 квiтня, 07:07
6 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6 квiтня, 00:05

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua