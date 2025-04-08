Міністр фінансів США заявив, що Китай сам себе ізолював

Бессент розповів, що понад 50 країн уже позитивно відреагували на ініціативу Трампа щодо формування нової торговельної системи

Міністр фінансів США Скотт Бессент звинуватив Китай у самоізоляції та подвоєнні деструктивної торговельної поведінки у відповідь на дії Вашингтона. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його заяву.

За словами Бессента, понад 50 країн уже позитивно відреагували на ініціативу президента Дональда Трампа щодо формування більш справедливої світової торговельної системи. Бессент зазначив, що Сполучені Штати розраховують на змістовні переговори з цими державами у найближчі тижні.

У свою чергу Трамп прокоментував дії Китаю, який у відповідь на його попередню заяву запровадив 34% мито поверх вже чинних мит, які президент США назвав «сміховинними». За словами Трампа, якщо Пекін не скасує нові тарифи до полудня наступного дня, тобто 8 квітня, Вашингтон введе додаткові 50% мита.

Президент США підкреслив, що Китай протягом багатьох років збагачувався за рахунок політики попередніх американських адміністрацій, які дозволили такому стану речей.

«Вони заробляють сотні мільярдів доларів щороку, і це не повинно було так бути», – заявив Трамп.

Водночас Трамп заявив, що поважає Китай та президента Сі Цзіньпіна, висловивши сподівання, що добрі відносини між ними збережуться. Також Трамп додав, що США мають «один шанс» укласти вигідну угоду і що жоден інший президент не зважився б на подібні кроки.

У нас $36 трлн боргу – і є причина, чому так сталося. Цю ситуацію просто дозволили», – зазначив глава Білого дому, підкресливши, що нині настав час ставити інтереси Америки на перше місце:

– А до цього була Америка останньою, бо ті, хто сидів у Овальному кабінеті, ставили Америку на останнє місце».

Як відомо, 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про впровадження мит у розмірі щонайменше 10% майже на усі товари, які імпортуються до США. Тарифи набудуть чинності 9 квітня.

Зауважимо, що Україна теж потрапила до списку – для неї будуть встановлені 10% мита на експорт товарів до США. Щодо Китаю, то Трамп заявив, що КНР обкладається 34% митами на додаток до попередніх 20%. Росії серед країн, щодо яких запроваджені мита, немає. Представник Білого дому пояснював, що нові мита не поширюються на Білорусь, Кубу, РФ та КНДР, оскільки ці країни «вже перебувають під санкціями та змушені сплачувати значні тарифи».