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Bloomberg назвав козир Китаю у торговельній війні з США

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Bloomberg назвав козир Китаю у торговельній війні з США
На Китай припадає близько 70% світового видобутку рідкісноземельних елементів
фото: depositphotos.com

Експортне рішення Піднебесної може суттєво вплинути на глобальні ланцюги постачання високотехнологічної продукції

Китай оголосив про запровадження додаткових обмежень на експорт семи рідкісноземельних металів, розширюючи використання критично важливих мінералів як інструменту геоекономічного впливу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Зазначається, що рішення Піднебесної може суттєво вплинути на глобальні ланцюги постачання високотехнологічної продукції – від електромобілів до оборонної промисловості. Китай заявив, що експортна політика переглядається з міркувань національної безпеки, зокрема стосовно товарів подвійного призначення, які можуть мати військове застосування.

Згідно з новими правилами, експорт самарію, гадолінію, тербію, диспрозію, лютецію, скандію та ітрію, підлягатиме суворішому контролю. Хоча ці заходи не є прямою забороною, будь-яке постачання за кордон має проходити посилену перевірку, включно з оцінкою кінцевого призначення матеріалів та покупця. Подібні обмеження в минулому призводили до тимчасового припинення експорту, оскільки компаніям потрібно було отримати відповідні сертифікати.

На тлі оголошення акції китайських і міжнародних компаній, пов’язаних із рідкісноземельною галуззю, зросли в ціні. Зокрема, папери China Rare Earth Holdings Ltd. піднялися на 10% у Гонконгу, China Northern Rare Earth Group ‒ на 9,2%, а австралійської Lynas Rare Earths Ltd. ‒ на 5,1%.

За даними Геологічної служби США, на Китай припадає близько 70% світового видобутку рідкісноземельних елементів. Аналітики вже тривалий час вказують на потенційну вразливість глобальної економіки через домінування КНР у цій галузі. У попередні два роки Пекін вже запроваджував експортні обмеження на інші важливі ресурси, включно з галієм, германієм, графітом і сурмою.

Попри жорсткіший контроль, два з найпоширеніших і найважливіших для промисловості елементів ‒ неодим і празеодим ‒ наразі не включені до переліку. За словами професора Девіда Абрахама з Державного університету Бойсе в Айдахо, це може свідчити про намагання Китаю зберегти можливість запровадження обмежень на них у майбутньому. Крім того, ці елементи є доступнішими за межами КНР, що знижує ефективність можливого експортного тиску.

Китайська асоціація виробників кольорових металів заявила, що експортний контроль не має на меті порушення міжнародної торгівлі. За словами представників галузі, компанії, які не займаються діяльністю, що шкодить національній безпеці чи інтересам розвитку КНР, не зазнають обмежень у звичайній комерційній діяльності.

Нагадаємо, Китай подав позов до механізму врегулювання суперечок Світової організації торгівлі (СОТ) після оголошення Сполученими Штатами про запровадження тарифів проти всіх торговельних партнерів.

Як відомо, Китай анонсував підвищення мит на імпортні товари, що походять зі США, у відповідь на мита, запроваджені президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. 34% мита будуть запроваджені з 10 квітня.

До слова, президент США заявив, що реакція Китаю на запровадження нових американських тарифів стала причиною призупинення угоди щодо продажу застосунку TikTok та його подальшого функціонування на території Америки. 

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Теги: США тарифи Китай корисні копалини

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