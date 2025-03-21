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ЄС вигадав компроміс для України та Словаччини у питанні транзиту газу – Politico

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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ЄС вигадав компроміс для України та Словаччини у питанні транзиту газу – Politico
Згідно з планом, Україна збільшить імпорт газу з Греції та Туреччини й зберігатиме до 10 млрд кубометрів у своїх сховищах
фото з відкритих джерел

Європейська комісія обговорює план, який може допомогти перезапустити газові потоки до Словаччини

Європейський Союз обговорює план, який передбачає використання українських підземних газових сховищ для припинення конфлікт між Україною і Словаччиною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Запропонована схема дозволяє не купувати російський газ, від якого ЄС має повністю відмовитись до 2027 року. При цьому Україна збільшить імпорт газу з Греції та Туреччини й зберігатиме до 10 млрд кубометрів у своїх сховищах, взимку цей газ направлятимуть через словацькі трубопроводи до Європи. За такого сценарію з газом буде також Угорщина. 

Один із чиновників Єврокомісії сказав Politico, що це «знову зробить Словаччину транзитною країною», додавши, що при цьому буде дотримана «червона лінія» для Брюсселя.

Водночас потужність Трансбалканського трубопроводу, який проходить через Туреччину, Болгарію, Румунію та Україну, може транспортувати лише близько 2,5 млрд кубометрів.

До слова, європейські ціни на природний газ підскочили після нападу на насосну станцію в Курській області Росії, яка була частиною ланки, що донедавна відправляла паливо до Європи.

Як відомо, Україна 1 січня о 07:00 в інтересах національної безпеки зупинила транспортування російського природного газу своєю територією. Україна в установленому порядку проінформувала про це міжнародних партнерів. Тепер газотранспортна система України працює в режимі відсутності транзиту російського газу.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив заблокувати усю допомогу Україні від Європейського союзу, якщо президент Володимир Зеленський не відновить транзит російського газу своєю територією.

До слова, Україна готова транспортувати газ через свою територію до Словаччини та інших країн Європи за умови, що цей газ не буде російським.

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Теги: Словаччина газ Україна Європейський союз

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