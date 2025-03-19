Зайва вага під контролем: Китай приготував туристам сюрприз

У готелях Китаю на туристів чекають ваги

У боротьбі з епідемією ожиріння Китай вирішив піти на безпрецедентні заходи. Міністерство охорони здоров'я країни виступило з ініціативою встановити ваги у кожному номері готелю, щоб туристи могли контролювати свою вагу та більш усвідомлено підходити до харчування, особливо у тих готелях, де пропонується шведський стіл. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Deccan Herald.

Влада Китаю сподівається, що встановлення вагів у готелях допоможе туристам краще стежити за своїм харчуванням та уникати переїдання під час відпустки. Хоча ніхто не примушуватиме гостей зважуватися, лікарі впевнені, що багато мандрівників самі захочуть скористатися цією можливістю.

Крім боротьби з ожирінням, ваги в номерах готелів можуть стати в нагоді і в інших цілях. Наприклад, туристи зможуть зважувати свій багаж перед вильотом, щоб уникнути неприємних сюрпризів в аеропорту через перевагу. Адже не секрет, що багато мандрівників, захопившись покупкою сувенірів, не завжди можуть правильно оцінити вагу своїх валіз.

Варто зазначити, що Китай не обмежується лише встановленням вагів у готелях. У країні також планується збільшити кількість клінік, що спеціалізуються на допомозі людям з ожирінням. Ці заходи покликані покращити здоров'я нації та знизити навантаження на систему охорони здоров'я.

Нагадаємо, міжнародна група вчених Глобального дослідження тягаря хвороб дійшла висновку, що вже до 2050 року більше половини дорослого населення світу (3,8 млрд осіб) та третина дітей та підлітків (746 млн осіб) матимуть надмірну вагу або ожиріння. Це створить безпрецедентну загрозу здоров'ю населення, збільшивши ризик передчасних захворювань та летальних випадків на глобальному рівні.