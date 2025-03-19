Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Зайва вага під контролем: Китай приготував туристам сюрприз

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Зайва вага під контролем: Китай приготував туристам сюрприз
Китай намагається боротись із ожирінням у соціумі
фото із відкритих джерел

У готелях Китаю на туристів чекають ваги 

У боротьбі з епідемією ожиріння Китай вирішив піти на безпрецедентні заходи. Міністерство охорони здоров'я країни виступило з ініціативою встановити ваги у кожному номері готелю, щоб туристи могли контролювати свою вагу та більш усвідомлено підходити до харчування, особливо у тих готелях, де пропонується шведський стіл. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Deccan Herald.

Влада Китаю сподівається, що встановлення вагів у готелях допоможе туристам краще стежити за своїм харчуванням та уникати переїдання під час відпустки. Хоча ніхто не примушуватиме гостей зважуватися, лікарі впевнені, що багато мандрівників самі захочуть скористатися цією можливістю.

Крім боротьби з ожирінням, ваги в номерах готелів можуть стати в нагоді і в інших цілях. Наприклад, туристи зможуть зважувати свій багаж перед вильотом, щоб уникнути неприємних сюрпризів в аеропорту через перевагу. Адже не секрет, що багато мандрівників, захопившись покупкою сувенірів, не завжди можуть правильно оцінити вагу своїх валіз.

Варто зазначити, що Китай не обмежується лише встановленням вагів у готелях. У країні також планується збільшити кількість клінік, що спеціалізуються на допомозі людям з ожирінням. Ці заходи покликані покращити здоров'я нації та знизити навантаження на систему охорони здоров'я.

Нагадаємо, міжнародна група вчених Глобального дослідження тягаря хвороб дійшла висновку, що вже до 2050 року більше половини дорослого населення світу (3,8 млрд осіб) та третина дітей та підлітків (746 млн осіб) матимуть надмірну вагу або ожиріння. Це створить безпрецедентну загрозу здоров'ю населення, збільшивши ризик передчасних захворювань та летальних випадків на глобальному рівні. 

Читайте також:

Теги: здоров'я соціум туризм населення харчування Китай

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Такі оголошення красувалися на дверях усіх закладів та установ України
Covid-19: п’ять років по тому. Усе було не так, як нам казали напочатку? Здоров'я
14 березня, 09:15
Туреччина стала великим експортером яєць до США
Туреччина заробляє мільйони доларів на продуктовій кризі у США
21 лютого, 08:27
Тамерлан розповів про жителів Курської області
«Усі розмовляють українською»: військовий Тамерлан розповів про жителів Курської області
25 лютого, 11:31
Нинішній показник народжуваності є є найнижчим для нашої країни
Народжуваність в Україні рекордно впала – Мінсоцполітики
3 березня, 18:49
Курорти Болгарії будуть цього року суттєво дорожими
Літо на курортах Болгарії: скільки коштуватиме ніч у готелі
5 березня, 08:52
Натуральна альтернатива Ozempic дає результати без побічних ефектів
Природний аналог Ozempic: учені знайшли альтернативу без побочок
8 березня, 14:11
Вчені досліджували деградацію мозку
Американські вчені назвали вік, коли мозок починає деградувати
12 березня, 02:26
Полонені поповнять обмінний фонд для повернення українських захисників
Нацгвардійці взяли в полон «непростого солдата»: деталі від захисників
Вчора, 11:02
Активність Сонця з 19 по 21 березня 2025 року
Прогноз магнітних бур на 19-21 березня: якою буде сонячна активність
Сьогодні, 07:59

Соціум

Зайва вага під контролем: Китай приготував туристам сюрприз
Зайва вага під контролем: Китай приготував туристам сюрприз
Житлова криза у Європі посилюється: одна країна страждає особливо
Житлова криза у Європі посилюється: одна країна страждає особливо
Мешканці Канади замість США вибирають інші напрямки для туризму
Мешканці Канади замість США вибирають інші напрямки для туризму
Не Париж: стало відоме найкраще гастрономічне місто світу
Не Париж: стало відоме найкраще гастрономічне місто світу
Італійська газета першою у світі видала номер, створений штучним інтелектом
Італійська газета першою у світі видала номер, створений штучним інтелектом
У Ленінградській області розбився військовий вертоліт
У Ленінградській області розбився військовий вертоліт

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
189K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 березня: ситуація на фронті
162K
Угода Трампа і Путіна запрацювала? Москва розморозила частину активів західних фондів
66K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 березня 2025
29K
Мільярдер закликав Білий дім змінити ставлення до програм з охорони здоров’я
16K
Пішов з життя шестиразовий олімпійський чемпіон
15K
Зеленський прокоментував розмову Трампа з Путіним

Новини

Повітряна тривога у Києві через загрозу дронів тривала 21 хвилину
Вчора, 09:23
18 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:05
Новий рік під пальмами? Метеорологиня розповіла, як зміняться зими в Україні
17 березня, 11:07
17 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 березня, 00:01
16 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 березня, 00:01
Телеексперт з квартирних афер потрапив під суд... за квартирне шахрайство
15 березня, 11:37

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua