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Дипломат пояснив, за якої умови Росія може припинити бойові дії

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Дипломат пояснив, за якої умови Росія може припинити бойові дії
Пекін продовжує допомагати Росії у цій війні
фото з відкритих джерел

Росія не змогла б вести війну без допомоги Китаю, який постачає енергоносії та товари подвійного призначення

Без допомоги Китаю Росія не змогла б продовжити бойові дії, оскільки її ресурси швидко вичерпалися б. Китай, зокрема, є важливим постачальником енергоносіїв для Росії, що дозволяє їй зберігати стабільність економіки та підтримувати бойові операції. Як інформує «Главком», таку думку висловив директор Центру оборонних стратегій Олександр Хара в ефірі «Еспресо».

За словами дипломата, Росія не змогла б вести бойові дії без допомоги Китаю, який постачає енергоносії та товари подвійного призначення.

«Фактично, Китай був і залишається союзником Росії. Пекін продовжує допомагати Росії у цій війні. Якби Китай припинив купувати російські енергоносії й допомагати Москві товарами подвійного призначення, то війна давно б завершилась. Оскільки, РФ вичерпала б свої ресурси. Втім, у Путіна є такі чудові друзі, як Сі Цзіньпінь. Також є Нарендра Моді, який очолює найбільшу демократію у світі», – розповів він.

Дипломат зазначив, що Індія продовжує купувати російську нафту та зброю, дивлячись на війну як на конфлікт між Заходом та Росією, вважаючи, що зможе залишатися нейтральною.

Нагадаємо, колишній заступник начальника Генерального штабу польської армії, генерал Леон Коморніцький закликав терміново відновити призов на військову службу.

Також президент США Дональд Трамп заявив, що не обговорював із російським диктатором Володимиром Путіним питання купівлі Росією зброї в Ірану та розповів, що отримує звіти про удари іранських безпілотників по Україні.

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Теги: росія війна Китай Дональд Трамп Індія Сі Цзіньпін конфлікт перемир'я

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