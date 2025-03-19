Угорщина перешкоджає вступу України до ЄС: країни Північної Європи шукають вихід

Як відомо, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що теперішніх зусиль України достатньо, щоб стати членом ЄС раніше, ніж 2030 року

Союзники занепокоєні, що Угорщина намагатиметься завадити Україні на її шляху до Євросоюзу, тому вдаються до різних заходів

Низка країн Євросоюзу наполягає на тому, щоб Брюссель негайно розробив чітку дорожню карту для України, яка наблизить її повноправне членство у блоці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Politico.

Дипломати Швеції, Фінляндії, Данії, Латвії, Литви й Естонії у спільному листі закликали Брюссель надати конкретні пропозиції, щоб «рішуче просунути» процес вступу України до ЄС.

Як пише видання, союзники занепокоєні, що Угорщина намагатиметься завадити Україні на її шляху до Євросоюзу, тому вдалися до таких заходів. Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн припустила, що Київ може приєднатися до блоку до 2030 року. Названі держави прагнуть, щоб так дійсно сталося.

«Україна продемонструвала значний прогрес у реформах – тепер настав час мобілізувати зусилля, щоб допомогти Україні зробити це (вступити до ЄС - ред.)», – йдеться у листі.

Підписанти підкреслили, що процес розширення блоку має бути «передбачуваним».

Нагадаємо, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що теперішніх зусиль України достатньо, щоб стати членом Європейського Союзу раніше, ніж 2030 року.

Раніше президент Литви Гітанас Науседа запропонував зафіксувати датою вступу України в ЄС 1 січня 2030 року. Про це повідомляє «Главком». Пропозицію щодо дати Гітанас Науседа озвучив під час виступу на пленарному засіданні форуму «Підтримай Україну».

До слова, Україна буде членом Європейського союзу у 2030 році. Про це заявила віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, інформує «Главком».