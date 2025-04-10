«Він мій друг». Трамп заявив про готовність зустрітися з Сі Цзіньпінем

Американські посадовці не ведуть діалогу з китайськими чиновниками щодо митної політики

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність до зустрічі з очільником Китаю Сі Цзіньпіном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

«Звичайно, я б з ним зустрівся. Він мій друг, він мені подобається»,– сказав Трамп, відповідаючи на запитання про можливість переговорів із китайським лідером.

Водночас міністр торгівлі США Говард Лутнік розповів, що наразі американські посадовці, зокрема він та міністр фінансів Скотт Бессент, не ведуть діалогу з китайськими чиновниками щодо митної політики.

«Це питання двох лідерів. Якщо з’явиться якийсь контакт, ми просто передамо його президентові»,– зазначив Лутнік, коментуючи можливість переговорів.

Як каже міністр, Трамп очікує дзвінка від Сі Цзіньпіна, оскільки, як вважає Лутнік, саме особисте спілкування між лідерами США і Китаю може допомогти знайти рішення в умовах торгового протистояння. Раніше Дональд Трамп заявив в Овальному кабінеті, що чекає на телефонний дзвінок від китайського лідера.

Як відомо, 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про впровадження мит у розмірі щонайменше 10% майже на усі товари, які імпортуються до США. Вже 9 квітня президент США оголосив про паузу в нових митах. Але щодо КНР обмеження тільки посилюються.

Тим часом Трамп заявив, що рішення змінити курс у тарифній політиці було «від серця» і ухвалене без консультацій із юристами.

Нагадаємо, аналітики Світової організації торгівлі вважають, що обсяг торгівлі товарами між Китаєм і США може скоротитися на 80% через надвисокі взаємні мита.

До слова, президент США Дональд Трамп пояснив своє рішення тимчасово призупинити дію глобальних торговельних тарифів на 90 днів. За його словами, запровадження мит викликало хвилювання серед людей, тому пауза була необхідною, аби знизити градус напруги.