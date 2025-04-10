Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Він мій друг». Трамп заявив про готовність зустрітися з Сі Цзіньпінем

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
«Він мій друг». Трамп заявив про готовність зустрітися з Сі Цзіньпінем
Раніше Трамп назвав главу Китаю «гордою людиною»
фото: AP

Американські посадовці не ведуть діалогу з китайськими чиновниками щодо митної політики

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність до зустрічі з очільником Китаю Сі Цзіньпіном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

«Звичайно, я б з ним зустрівся. Він мій друг, він мені подобається»,– сказав Трамп, відповідаючи на запитання про можливість переговорів із китайським лідером.

Водночас міністр торгівлі США Говард Лутнік розповів, що наразі американські посадовці, зокрема він та міністр фінансів Скотт Бессент, не ведуть діалогу з китайськими чиновниками щодо митної політики.

«Це питання двох лідерів. Якщо з’явиться якийсь контакт, ми просто передамо його президентові»,– зазначив Лутнік, коментуючи можливість переговорів.

Як каже міністр, Трамп очікує дзвінка від Сі Цзіньпіна, оскільки, як вважає Лутнік, саме особисте спілкування між лідерами США і Китаю може допомогти знайти рішення в умовах торгового протистояння. Раніше Дональд Трамп заявив в Овальному кабінеті, що чекає на телефонний дзвінок від китайського лідера.

Як відомо, 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про впровадження мит у розмірі щонайменше 10% майже на усі товари, які імпортуються до США. Вже 9 квітня президент США оголосив про паузу в нових митах. Але щодо КНР обмеження тільки посилюються.

Тим часом Трамп заявив, що рішення змінити курс у тарифній політиці було «від серця» і ухвалене без консультацій із юристами.

Нагадаємо, аналітики Світової організації торгівлі вважають, що обсяг торгівлі товарами між Китаєм і США може скоротитися на 80% через надвисокі взаємні мита.

До слова, президент США Дональд Трамп пояснив своє рішення тимчасово призупинити дію глобальних торговельних тарифів на 90 днів. За його словами, запровадження мит викликало хвилювання серед людей, тому пауза була необхідною, аби знизити градус напруги.

Читайте також:

Теги: США тарифи Китай Дональд Трамп Сі Цзіньпін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп оголосив про масштабні мита на імпортні товари
Мита Трампа. Коли чекати наслідків?
4 квiтня, 10:10
Цього тижня може відбутися довгоочікувана телефонна розмова Дональда Трампа та Володимира Путіна щодо «завершення війни»
Путін не захоче Тема тижня
12 березня, 22:40
Це перший випадок, коли суддя постановив, що Маск здійснює достатньо незалежних повноважень, аби вимагати затвердження його кандидатури Сенатом
Демарш проти Маска. Суд у США визнав закриття USAID неконституційним
19 березня, 08:19
За словами речниці Держдепу, зустріч американської та російської сторін відбудеться найближчими днями
Держдеп США повідомив деталі майбутньої зустрічі з росіянами
19 березня, 22:08
На сьогодні місцевим жителям французького містечка роздали 5 282 курей
Європейські міста безплатно роздають курей місцевим: навіщо це потрібно
20 березня, 09:47
Трамп до президентства розвивав численні проєкти, включаючи хмарочоси, готелі та казино. Серед найвідоміших це Trump Tower у Нью-Йорку
Стали відомі деталі бізнес-планів Трампа у Києві
21 березня, 01:51
У США може стати менше безхатьків
Дональд Трамп запропонував незвичайний спосіб боротьби з безхатьками
27 березня, 18:51
Глава Пентагону Піт Гегсет та його дружина Дженіфер у Конгресі США
Міністр оборони США брав з собою дружину на важливі секретні зустрічі – WSJ
29 березня, 17:25
Трамп хоче, щоб Маск залишався на посаді глави DOGE якомога довше
Трамп повідомив, коли Маск може покинути DOGE
4 квiтня, 06:18

Політика

У Стамбулі розпочалися переговори делегацій США та Росії
У Стамбулі розпочалися переговори делегацій США та Росії
«Він мій друг». Трамп заявив про готовність зустрітися з Сі Цзіньпінем
«Він мій друг». Трамп заявив про готовність зустрітися з Сі Цзіньпінем
Росію атакували понад пів сотні безпілотників (відео)
Росію атакували понад пів сотні безпілотників (відео)
Демократи вимагають прибрати Ілона Маска з уряду
Демократи вимагають прибрати Ілона Маска з уряду
Трамп заявив, що угода щодо TikTok досі можлива
Трамп заявив, що угода щодо TikTok досі можлива
Трамп пояснив, чому зупинив нові мита на 90 днів
Трамп пояснив, чому зупинив нові мита на 90 днів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
200K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 квітня: ситуація на фронті
178K
Сирський назвав метод, який допоможе боротися з ухиленням від мобілізації
71K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 квітня 2025
41K
Ексначальник штабу «Азова» Кротевич закликав Сирського залишити посаду
30K
Головком розповів, скільки військових звільнилися б у разі демобілізації
14K
Прогноз магнітних бур на 10-12 квітня: якою буде сонячна активність

Новини

10 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Полонені китайці дають свідчення, Насіров тікає від вироку суду до ЗСУ. Головне за 9 квітня
Вчора, 21:09
9 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Візит прем’єра Бельгії до Києва, ЗСУ взяли у полон громадян Китаю. Головне за 8 квітня
8 квiтня, 20:54
Підписання закону про добросовісного набувача та погрози Трампа у бік Китаю. Головне за 7 квітня
7 квiтня, 20:51
«Сталевий фронт» передає 70 дронів-розвідників на Покровський напрямок
7 квiтня, 17:53

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua