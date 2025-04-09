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Трамп зупинив нові мита на 90 днів, але знову підвищив їх для Китаю

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Трамп зупинив нові мита на 90 днів, але знову підвищив їх для Китаю
Трамп підвищив мита на товари з Китаю до 125%, але знизив тарифи для всіх країн до 10% на 90 днів
фото: Reuters

Трамп зауважив, що понад 75 країн звернулися до представників Сполучених Штатів, щоб домовитися про вирішення торговельних питань

9 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про паузу в нових митах. Але щодо КНР обмеження тільки посилюються. Як передає «Главком», про це повідомив Трамп через власну соціальну мережу Truth Social.

Так, Трамп підвищив мита на товари з Китаю до 125%, але знизив тарифи для всіх країн до 10% на 90 днів.

«З огляду на брак поваги, який Китай продемонстрував до світових ринків, я цим оголошую про підвищення тарифу, який Сполучені Штати Америки стягують із Китаю, до 125%, що набуває чинності негайно. У якийсь момент, сподіваюся, Китай зрозуміє, що дні, коли можна було обдирати США та інші країни, більше не є прийнятними», – наголосив глава США.

Дональд Трамп зауважив, що понад 75 країн звернулися до представників Сполучених Штатів, щоб домовитися про вирішення торговельних питань.

«Ці країни, за моєю рішучою рекомендацією, жодним чином не вдавалися до відповідних заходів проти Сполучених Штатів, я санкціонував 90-денну паузу та значно знижений взаємний тариф на цей період у розмірі 10%, що також набуває чинності негайно. Дякую за вашу увагу до цього питання!» - підсумував Трамп.

Як відомо, 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про впровадження мит у розмірі щонайменше 10% майже на усі товари, які імпортуються до США. Тарифи набудуть чинності 9 квітня.

Зауважимо, що Україна теж потрапила до списку – для неї будуть встановлені 10% мита на експорт товарів до США. Представник Білого дому пояснював, що нові мита не поширюються на Білорусь, Кубу, РФ та КНДР, оскільки ці країни «вже перебувають під санкціями та змушені сплачувати значні тарифи».

Нагадаємо, у США набули чинності додаткові мита у 50%, які президент Дональд Трамп погрожував накласти на китайські товари. Тобто тепер Китай обкладений 104% митом.

Раніше Дональд Трамп заявив, що завдяки запровадженим тарифам країна отримує майже $2 млрд щодня. Таку заяву він зробив у відповідь на критику митної політики його адміністрації.

Як повідомлялося, після оголошення масштабних торгівельних мит президент США Дональд Трамп втратив близько $500 млн власного капіталу

Теги: Дональд Трамп тарифи США

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