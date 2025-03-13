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Через запровадження європейського мита CBAM Україна може втратити $5 млрд експорту – дослідження

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Через запровадження європейського мита CBAM Україна може втратити $5 млрд експорту – дослідження
Вплив CBAM на українську економіку з роками зростатиме
фото: shutterstock.com

Україна має добитися відстрочки запровадження європейського мита CBAM – ЗМІ

З набуттям остаточної чинності в ЄС вуглецевого податку (CBAM) потенційні втрати інвестицій в українську економіку у 2026-2030 роках можуть скласти $2,7 млрд. Водночас, потенційні втрати експорту протягом зазначеного періоду становитимуть $4,7 млрд. Про це йдеться у дослідженні GMK Center. 

«Наразі Євросоюз є основним торгівельним партнером для України. Введення CBAM створить додаткові перешкоди для вітчизняних компаній, що постачають туди товари. За підсумками 2024 року, вартість українського експорту до ЄС склала $24,8 млрд, з яких 14,5% підпадає під дію механізму транскордонного вуглецевого коригування», – вказує видання.

Вплив CBAM на українську економіку з роками зростатиме: якщо у 2026 році втрати ВВП можуть сягнути $1,4 млрд, у 2030-му цей показник, імовірно, складе $7,25 млрд.

«Україні потрібне рішення, яке дозволить пом’якшити негативний вплив механізму транскордонного вуглецевого коригування на її економіку. Цього можна досягти згідно зі статтею 30.7 Регламенту CBAM. Вона містить положення про форс-мажор для країн, які постраждали від непередбачуваних, виняткових та неспровокованих подій, які завдають серйозної шкоди їхній економічній та промисловій інфраструктурі», – наголосили в GMK Center.

З огляду на негативний вплив CBAM на економіку, український бізнес говорить про необхідність участі держави в розв’язанні цієї проблеми. Одним з варіантів може бути активна позиція уряду при перемовинах у рамках оновлення торгівельної угоди з ЄС, що дозволила б розробити дієвий механізм підтримки взаємовигідної зовнішньої торгівлі, вказує видання.

Раніше у Федерації роботодавців України порахували, що після набуття чинності у ЄС всіх положень механізму вуглецевого коригування CBAM, вже у 2026 році Україна може втратити 4,6% ВВП, а до 2034 року кількість робочих місць може скоротитися на 120 тисяч.

Нагадаємо, видання Politico заявило, що Європа однією рукою допомагає Україні з фінансуванням, а іншою – вводить вуглецеве мито CBAM, через який Україна буде щороку втрачати 1,4 млрд євро. Але цих збитків можна уникнути, якщо розпочати переговори з ЄС та отримати пільги, зокрема – відстрочення запровадження цього мита в Україні через війну.

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Теги: податки Європа Україна Європейський союз

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