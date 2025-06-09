Китай і війна в Україні. Ексміністр оборони Британії пояснив, в чому помиляється Трамп

Майкл Феллон: Сполучені Штати повинні розуміти, що російська агресія в Європі і виклики з боку Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні – тісно взаємопов’язані

Російська агресія в Європі та зростання впливу Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні – тісно пов’язані виклики. Ідея Дональда Трампа «відірвати» Росію від Китаю через загравання з Путіним є хибною. Про це «Главкому» розповів Майкл Феллон, міністр оборони Великої Британії у 2014–2017 роках.

На полях форуму Black Sea and Balkans Security Forum 2025 в румунській Констанці Феллон заявив, що такий підхід є стратегічною помилкою, адже США стикаються не з двома окремими проблемами, а з єдиним геополітичним викликом.

«Трамп думає, що він може мати справу з Росією, адже свого часу Сполучені Штати мали справу з Радянським Союзом і в результаті виграли Холодну війну. Але різниця в тому, що тоді вони знали, як себе поводити. Вони зрівнялися Радянським союзом в обороні. Вони мали конкурентну економічну модель. Зараз же Америка не знає, як мати справу з Китаєм», – пояснив Феллон.



За його словами, Китай став для Вашингтона занадто серйозним конкурентом і у військовому, і в економічному сенсі, а отже – США дедалі більше схиляються до скорочення своєї військової присутності в інших регіонах світу, зокрема в Європі.

«Це є коренем цієї проблеми, що тягне за собою такі рішення, як зменшення військової присутності в Європі. Тобто, реакція Сполучених Штатів тут є такою: якщо ми насправді не знаємо, як з цим впоратися, ми повинні повернути наші військові ресурси додому. Тож все це з боку Вашингтона не стільки антиукраїнська позиція, скільки переорієнтація американських зусиль на вирішення більшого виклику. Однак, я з цим не згоден, адже вважаю, що це все один конфлікт. Сполучені Штати повинні розуміти, що російська агресія в Європі і виклики з боку Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні – це тісно взаємопов’язані речі», – наголосив ексміністр.



Феллон також прокоментував трансформацію трансатлантичних відносин, яка, за його словами, триває вже не перший рік. Вперше фокус на Китаї з боку США з’явився ще за адміністрації Барака Обами й лише посилився за Трампа.

«Першим американським президентом, за якого американці почали більше фокусуватись на Китаї, як на своєму найбільшому виклику, був Обама. А Трамп та його радники лише посилили цей фокус», – зазначив він.



Феллон підкреслив, що США дедалі більше орієнтуються на оборону власної території і сигналізують союзникам у Європі, що їм слід самостійно посилювати свою безпеку. «Зараз вони говорять про те, що їм потрібно повернути війська, літаки та системи протиракетної оборони додому... Європа повинна взяти на себе тягар забезпечення європейської оборони», – сказав Феллон.



На думку політика, європейські столиці мають готуватися до довготривалого протистояння з Росією, яка вже багато років становить безпосередню загрозу, що, як він зазначив, зафіксовано ще в британському стратегічному документі 2015 року.

«Що стосується Росії, то ми давно визначили її як загрозу... І вона не зникне ні завтра, ні післязавтра. І Європа повинна на це реагувати», – наголосив він.



Феллон наголосив, що в разі скорочення американської присутності на континенті, європейці мають створити альтернативні механізми – від повітряної дозаправки до спостереження і розвідки – і при цьому готувати суспільство до нової реальності.

«Ми повинні переконати наше населення в Західній Європі змінити його ставлення до питання безпеки і оборони», – підсумував Феллон.

Раніше «Главком» повідомляв, що президент США Дональд Трамп 5 червня провів телефонну розмову з очільником Китаю Сі Цзіньпіном і заявив, що вони незабаром обговорять торговельну угоду. Це відкриває перспективу нових домовленостей між двома державами.