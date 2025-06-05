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Китай уперше прокоментував операцію «Павутина»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Китай уперше прокоментував операцію «Павутина»
У результаті операції було уражено 41 військовий літак стратегічної авіації РФ
скріншот з відео

Пекін пообіцяв продовжувати контакти з міжнародною спільнотою, аби припинити війну

Китай дотримується «чіткої та послідовної» позиції у питаннях повномасштабної війни Росії проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву речника посольства Китаю у Вашингтоні Лю Пен’юя, якого цитує Newsweek.

«Вона (позиція Китаю – «Главком») закликає всі сторони дотримуватися «трьох принципів» для заспокоєння ситуації, а саме: не допускати поширення бойових дій, не загострювати конфлікт і не підігрівати напругу», – сказав він.

За словами представника посольства, Пекін продовжуватиме контакти з міжнародною спільнотою та відіграватиме «конструктивну роль» у політичному врегулюванні «кризи».

Нагадаємо, Служба безпеки України провела операцію «Павутина», спрямовану на ураження авіації в Росії. Нею особисто керував голова СБУ Василь Малюк. Під час проведення операції було застосовано сучасну технологію керування БпЛА, яка поєднує автономні алгоритми штучного інтелекту та ручне втручання оператора. Зокрема, частина БпЛА через втрату сигналу переходила на виконання місії з використанням штучного інтелекту за завчасно спланованим маршрутом. А після наближення і контакту до конкретно визначеної цілі автоматично спрацьовувала бойова частина.

Як відомо, Служба безпеки України оприлюднила нові дані щодо масштабів своєї успішної спецоперації «Павутина», яка призвела до значного ураження стратегічної авіації Російської Федерації. За інформацією СБУ, орієнтовна вартість уражених літаків становить близько $7 млрд. Зокрема, супутниковий знімок підтвердив знищення щонайменше одного літака А-50 на аеродромі «Іваново».

Внаслідок операції «Павутина» було уражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування Росії. Операція Служби безпеки України «Павутина» викликала серйозне занепокоєння в Кремлі, оголивши вразливість стратегічної авіації Росії, зокрема літаків, які входять до її «ядерного» повітряного флоту.

Раніше повідомлялося, що міністр оборони США Піт Гегсет отримував регулярні оновлення щодо спецоперації з ураження літаків російської авіації під назвою «Павутина», яку реалізувала Служба безпеки України. 

Тим часом російські правоохоронці оголосили в розшук 37-річного Артема Тимофеєва у справі про атаку на аеродроми. Він буцімто був власником вантажівок, із яких злітали дрони.

До слова, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що спецоперація СБУ «Павутина» була необхідною відповіддю на постійні атаки Росії по цивільній інфраструктурі та мирному населенню.

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Теги: СБУ Китай

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