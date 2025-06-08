Китай хоче будувати посольство у Британії: The Times пояснив, чому це викликало обурення США

Посольство хочуть будувати поблизу важливих дата-центрів та стратегічних комунікаційних кабелів між фінансовими хабами «Сіті» та «Кенері-Ворф» – саме це не подобається США

У центрі Лондона Китай планує звести нове «суперпосольство», що викликало серйозне занепокоєння у США та Великій Британії через можливі загрози шпигунства та ризик для критичної інфраструктури. Адміністрація Дональда Трампа попередила британський уряд, що в разі реалізації проєкту співпраця в галузі безпеки може бути переглянута. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Times.

Проєкт передбачає розміщення дипломатичного комплексу у районі Royal Mint Court, поблизу важливих дата-центрів та стратегічних комунікаційних кабелів між фінансовими хабами «Сіті» та «Кенері-Ворф». Саме це стало джерелом найбільших побоювань американських і британських спецслужб. Як наголосив один з високопосадовців США, потенційний доступ Китаю до таких об’єктів загрожує безпеці не лише Британії, а й Сполученим Штатам.

Попередній уряд Британії вже блокував будівництво після застережень розвідки, однак проєкт знову активізувався після особистого втручання Сі Цзіньпіна. США розглядають цю ситуацію також у контексті торговельних переговорів із Великою Британією. До 9 липня сторони мають узгодити деталі нової угоди, аби уникнути 50% мита на британську сталь.

У Білому домі підкреслили, що ухвалення рішень має враховувати національні інтереси безпеки обох країн та базуватися на оцінках контррозвідки. Дональд Трамп уже звертався до Кіра Стармера з закликом зупинити проєкт, а питання розглядалося під час переговорів щодо торгівлі. У разі реалізації планів, США можуть обмежити обмін розвідданими з Лондоном.

До Ради нацбезпеки США надійшов меморандум від членів Міжпарламентського альянсу з питань Китаю (Ipac), у якому йдеться, що під ділянкою для будівництва проходять важливі канали зв’язку, які забезпечують роботу фінансового сектору. Голова комітету Палати представників США з питань Китаю Джон Муленаар вважає, що розміщення посольства таких масштабів на стратегічно важливій території – неприйнятний ризик для обох країн.

«Комуністична партія Китаю вже продемонструвала готовність втручатися в роботу критичної інфраструктури. Такий крок Лондона буде стратегічною помилкою та відображенням амбіцій Пекіна», – заявив Муленаар.

Виконавчий директор Ipac Люк де Пулфорд додав, що це питання вже стало каменем спотикання в перемовинах між США та Британією. На його думку, Білий дім змушений публічно реагувати, щоб захистити фінансову стабільність.

«Настав час надіслати Сі Цзіньпіну чіткий сигнал: національною безпекою не торгують. Цього посольства не буде», – резюмував він.

Раніше ми писали, що Велика Британія готується до потенційного конфлікту з Росією, представивши понад 60 нових заходів у рамках стратегічного оборонного огляду (SDR). Прем'єр-міністр Кір Стармер заявив, що мета країни – перейти в стан «бойової готовності як головної мети наших збройних сил». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Рolitico.

Як зазначає видання, у SDR, ключовому документі, що окреслює загрози та шляхи їх подолання, було викладено понад 60 нових заходів, спрямованих на посилення здатності країни до боротьби та захист своїх союзників.