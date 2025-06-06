Трамп утримується від тиску на Китай щодо військової допомоги Росії

Трамп уникає тиску на Китай щодо допомоги Росії у війні проти України, зосереджуючись на інших пріоритетах

Президент США Дональд Трамп утримується від тиску на Китай щодо припинення підтримки російської військової машини, обираючи зосередження на інших питаннях у відносинах з Пекіном. Про це заявляють американські та європейські чиновники, знайомі з цим питанням, пише «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Як зазначає видання, адміністрація Трампа має намір сфокусуватися на двосторонніх проблемах у відносинах з Китаєм, оскільки конфлікт в Україні знижує пріоритети американської зовнішньої політики. Деякі джерела, що говорили на умовах анонімності, попередили, що Трамп все ще може змінити свою позицію в будь-який час.

Якщо Білий дім підтримає цей підхід, це ознаменує відхід від давньої позиції США та країн «Великої сімки», які послідовно називали Китай ключовим фактором, що сприяє воєнним зусиллям Росії. Раніше «Велика сімка» закликала Пекін використати свій вплив, щоб залучити Володимира Путіна до переговорів, а міністри закордонних справ країн G-7 засудили підтримку Москви у березневій заяві.

Трамп вже підтвердив, що після його телефонної розмови з головою Китаю Сі Цзіньпіном у четвер «нічого не обговорювалося щодо Росії/України». Речники Білого дому наразі не відповіли на запит про коментар.

Ця тема, ймовірно, буде піднята цього місяця на зустрічі лідерів G-7 в Альберті, Канада. Проте, незрозуміло, чи хтось із лідерів наполягатиме на тому, щоб адміністрація Трампа зобов'язалася дотримуватися формулювань щодо Китаю на саміті.

Зміна політики пов'язана з бажанням команди президента відійти від ключового стовпа зовнішньої політики його попередника Джо Байдена, який розглядав усі відносини з іншими урядами крізь призму війни в Україні. За словами джерел, команда Трампа, враховуючи тарифи, технологічні обмеження та рідкісні землі у переліку питань між США та Китаєм, прагне використовувати важелі впливу з Пекіном у питаннях, які є більш важливими для національних інтересів США, ніж Україна.

Крім того, одне з джерел зазначило, що Трамп не хоче безпосередньо звинувачувати Китай у підтримці військової машини Москви, поки він веде переговори з Путіним щодо припинення конфлікту.

Натомість, сенатор-республіканець Ліндсі Грем, близький союзник Трампа, заявив про намір запровадити нові санкції проти Росії до саміту G-7. Він просуває законопроєкт Сенату, який має понад 80 співавторів і спрямований на обмеження фінансування військових зусиль Москви шляхом заборони Китаю та Індії купувати дешеву нафту з Росії.Американські чиновники критикують європейських колег за те, що вони продовжують купувати енергоносії з Росії, навіть коли критикують експортні поставки Пекіна – практика, яка досі не призвела до припинення Китаєм своєї допомоги.

Європейський Союз, зі свого боку, продовжував чинити публічний тиск та порушував це питання у двосторонніх контактах. Головний дипломат блоку, Кая Каллас, звинуватила Пекін у підживлюванні війни Росії експортом товарів подвійного використання минулого тижня у своїй промові в Сінгапурі.

Зазначається, що Москві вдалося обійти торговельні обмеження та отримати санкціоновані технології та деталі, що використовуються у зброї або необхідні для її виробництва, здебільшого шляхом імпорту компонентів з Китаю. Минулого місяця Bloomberg повідомляв, що Пекін також обмежив експорт дронів та деталей до них до України та на Захід, продовжуючи при цьому постачати їх до Москви.

Китай неодноразово стверджував, що контролює зовнішні продажі так званих товарів подвійного використання, таких як безпілотники, які можуть бути використані у військових цілях, і що він не постачає летальну зброю жодній зі сторін війни.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вчора провів телефонну розмову з очільником Китаю Сі Цзіньпіном і заявив, що вони незабаром обговорять торговельну угоду. Це відкриває перспективу нових домовленостей між двома державами.