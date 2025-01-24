КНДР відправила РФ замасковані ракетні установки

Пускові установки, заховані у вантажівках, ймовірно, не матимуть великого значення в битві за Курську область

РФ отримала нове озброєння від Північної Кореї

Північна Корея відправила до Росії ракетні пускові установки, які сховала у цивільних вантажівках, що змусить ЗСУ ще менше вагатись, чи завдавати ударів по цивільних автомобілях. Про це пише Forbes.

Зазначається, що нещодавно вантажівка, обладнана пусковою установкою, з'явилася в Курській області. Вона оснащена 12 готовими до запуску 122-міліметровими ракетами. Кожна з них має дальність польоту близько 30,5 км.

Видання зазначає, що приховування пускових установок у цивільних вантажівках може допомогти цим вантажівкам зайняти позицію перед раптовим нападом на непідготовленого супротивника. Але це не допоможе їм уникнути української артилерії і безпілотників на полі бою, де російські полки вже використовують багато тисяч цивільних транспортних засобів у військових цілях.

«Українці рідко коли вагаються підривати цивільні автомобілі, які вони знаходять поблизу лінії фронту. Тепер, коли вони знають, що північнокорейці ховають ракети у вантажних автомобілях, вони не вагатимуться ще менше», – йдеться в повідомленні.

Водночас зазначається, що пускові установки, заховані у вантажівках, ймовірно, не матимуть великого значення в битві за Курську область через те, що вона базується на неприхованій північнокорейській пусковій установці БМ-21, яка «має нижчу точність, ніж звичайна артилерія, і не може бути використана в ситуаціях, які вимагають точної точності».

Раніше президент України Володимир Зеленський зауважив, що Росія перетворюється на версію Північної Кореї.

Крім того, аналітики ISW повідомляли, що Північна Корея, ймовірно, розгорне новий військовий персонал у Росії до середини березня 2025 року, щоб зберегти поточні темпи та інтенсивність виснажливих піхотних нападів на Курську область.