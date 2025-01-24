Головна Світ Економіка
search button user button menu button

КНДР відправила РФ замасковані ракетні установки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
КНДР відправила РФ замасковані ракетні установки
Пускові установки, заховані у вантажівках, ймовірно, не матимуть великого значення в битві за Курську область
фото з відкритих джерел

РФ отримала нове озброєння від Північної Кореї

Північна Корея відправила до Росії ракетні пускові установки, які сховала у цивільних вантажівках, що змусить ЗСУ ще менше вагатись, чи завдавати ударів по цивільних автомобілях. Про це пише Forbes.

Зазначається, що нещодавно вантажівка, обладнана пусковою установкою, з'явилася в Курській області. Вона оснащена 12 готовими до запуску 122-міліметровими ракетами. Кожна з них має дальність польоту близько 30,5 км.

Видання зазначає, що приховування пускових установок у цивільних вантажівках може допомогти цим вантажівкам зайняти позицію перед раптовим нападом на непідготовленого супротивника. Але це не допоможе їм уникнути української артилерії і безпілотників на полі бою, де російські полки вже використовують багато тисяч цивільних транспортних засобів у військових цілях.

«Українці рідко коли вагаються підривати цивільні автомобілі, які вони знаходять поблизу лінії фронту. Тепер, коли вони знають, що північнокорейці ховають ракети у вантажних автомобілях, вони не вагатимуться ще менше», – йдеться в повідомленні.

Водночас зазначається, що пускові установки, заховані у вантажівках, ймовірно, не матимуть великого значення в битві за Курську область через те, що вона базується на неприхованій північнокорейській пусковій установці БМ-21, яка «має нижчу точність, ніж звичайна артилерія, і не може бути використана в ситуаціях, які вимагають точної точності».

Раніше президент України Володимир Зеленський зауважив, що Росія перетворюється на версію Північної Кореї.

Крім того, аналітики ISW повідомляли, що Північна Корея, ймовірно, розгорне новий військовий персонал у Росії до середини березня 2025 року, щоб зберегти поточні темпи та інтенсивність виснажливих піхотних нападів на Курську область. 

Читайте також:

Теги: росія зброя війна Північна Корея ракета Forbes

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін мусив визначити для себе, що для нього важливіше – Сирія чи Україна
Ефект доміно. Поразка Росії у Сирії – сигнал для Путіна
27 грудня, 2024, 14:50
Раніше Зеленський заявив, що на Курщині поранено та вбито понад 3 тис. північнокорейських солдатів
Білий дім назвав втрати північнокорейських військ у боях проти України
27 грудня, 2024, 19:42
Українські воїни вперше взяли в полон солдата з КНДР
Українські воїни вперше взяли в полон солдата з КНДР
27 грудня, 2024, 06:17
Кім Чен Ин продовжує приховувати факт відряджання своїх військ на допомогу Росії у війні
Сили спецоперацій пояснили, чому КНДР відправляє солдатів на війну проти України
3 сiчня, 08:20
ЗСУ ефективно нищать окупантів на Курщині
Зеленський: за два дні боїв на Курщині Росія втратила до батальйону солдатів КНДР
4 сiчня, 20:35
Північнокорейські солдати не знають, що таке дрони, і це на користь ЗСУ
Військовий розповів, як солдати КНДР воюють на Курщині з дронами
5 сiчня, 17:58
Полонений військовий КНДР
Українські воїни взяли в полон військових КНДР на Курщині
11 сiчня, 14:27
Весь контингент КНДР у Курській області може бути вбитий або поранений протягом наступних 12 тижнів
Аналітики ISW назвали період, коли українські воїни можуть прибрати з Курщини усі війська КНДР
17 сiчня, 06:18
Військові КНДР на Курщині використовують специфічну тактику і прийоми ведення бою
Північна Корея відправить нову групу військових на Курщину – The New York Times
22 сiчня, 15:28

Економіка

КНДР відправила РФ замасковані ракетні установки
КНДР відправила РФ замасковані ракетні установки
У Франції одна за одною банкротують відомі виноробні
У Франції одна за одною банкротують відомі виноробні
Пентагон офіційно прокоментував указ Трампа про призупинення міжнародної допомоги
Пентагон офіційно прокоментував указ Трампа про призупинення міжнародної допомоги
Фінляндія будує 40-метрові «термоси» для гарячої води: Yle пояснило вигоду
Фінляндія будує 40-метрові «термоси» для гарячої води: Yle пояснило вигоду
Європа та Китай продали РФ верстати для виробництва зброї на $18 млрд
Європа та Китай продали РФ верстати для виробництва зброї на $18 млрд
Придністров'я відмовилося від українського вугілля
Придністров'я відмовилося від українського вугілля

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
152K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 січня: ситуація на фронті
53K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 січня 2025
52K
Філарет – 96. Свято самотнього патріарха
27K
Безугла заявила про «мільйонні премії генералітету ЗСУ». Командувач ВМС відповів
26K
Декларації засекречено. Журналісти з’ясували, якими статками володіє сім’я підозрюваного головного психіатра ЗСУ
19K
Організаторка схеми з «інвалідізації» військовозобов'язаних на Київщині постане перед судом

Новини

Повітряна тривога в Києві тривала майже дві години
Сьогодні, 03:41
24 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
Росіяни атакували Запоріжжя, Трамп виконав свою головну обіцянку: головне за ніч
Вчора, 06:01
Погрози Трампа можуть зіграти на руку Путіну – CNN
Вчора, 03:02
23 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:09
Прем'єр-міністр Гренландії збирається зустрітися з Трампом
22 сiчня, 04:44

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua