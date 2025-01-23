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КНДР готує підкріплення для військ в Росії: чи покращить це ситуацію на Курщині

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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КНДР готує підкріплення для військ в Росії: чи покращить це ситуацію на Курщині
Пвнічнокорейські сили вже втратили на Курщині 4000 осіб вбитими та пораненими
фото з відкритих джерел

Північна Корея розгорне новий військовий контингент у Росії до середини березня 2025 року

Північна Корея, ймовірно, розгорне новий військовий персонал у Росії до середини березня 2025 року, щоб зберегти поточні темпи та інтенсивність виснажливих піхотних нападів на Курську область. Ці дані проаналізували аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

22 січня New York Times (NYT) повідомила, що високопоставлений чиновник оборони США заявив, що додаткові сили Північної Кореї прибудуть до Росії «протягом наступних двох місяців» (приблизно в середині березня 2025 року). Однак NYT не уточнює кількість військ і те, чи Північна Корея проводить ротацію сил або збільшує чисельність свого загального угруповання сил в Росії.

23 грудня Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї повідомив, що Північна Корея, можливо, готується розгорнути невизначену кількість додаткових сил в Україні та військового обладнання в Росії, або як ротацію, або як додаткове розгортання сил.

Західні офіційні особи повідомили BBC 22 січня, що станом на середину січня 2025 року північнокорейські сили загинули приблизно 1000 осіб і 3000 зникли безвісти або отримали поранення, що становить приблизно 33-40% із 11-12 тисяч військовослужбовців Північної Кореї, які вже перебувають у Росії.

Аналітики ISW ж оцінили, що весь північнокорейський контингент у Росії може бути вбитий або поранений приблизно до середини квітня 2025 року за поточного рівня втрат, а також нового розгортання північнокорейського контингенту – незалежно від того, мається на увазі збільшення поточного угруповання або ротація існуючих сил – ймовірно, призначений для підтримки темпу операцій Росії, незважаючи на великі втрати близько 30 000 – 45 000 втрати (сумарно вбитих і поранених) на місяць.

Повідомляється, що північнокорейські сили провели щонайменше місяць, навчаючись на сході Росії, перш ніж відправитися в Курську область для подальшого навчання в ближніх тилових районах у листопаді 2024 року та приєднатися до бойових дій принаймні на початку грудня 2024 року.

«Ця хронологія приблизно узгоджується з можливістю того, що свіжий контингент північнокорейських військ може пройти навчання та замінити північнокорейську групу в Курській області, що скорочується, до середини квітня 2025 року, припускаючи, що наступна партія північнокорейських військ, про яку повідомляється, тренуватиметься так само, як і своїх попередників і незабаром розгорнуть у Росії наприкінці січня або на початку лютого 2025 року», – йдеться у звіті.

Аналітики дійшли висновку, що ці нові сили Північної Кореї навряд чи рішуче покращать російські операції та, ймовірно, зіткнуться з такими ж високими показниками втрат і ускладнень, які діють разом з російськими силами, як і нинішній північнокорейський контингент, за умови, що російське командування продовжуватиме використовувати північнокорейські сили так само, як і раніше.

«ISW продовжує оцінювати, що високий рівень втрат Північної Кореї та труднощі оперативної сумісності з російськими військами вплинуть на уроки, які північнокорейське військове командування засвоїть з боїв у російській війні», – додали аналітики.

Нагадаємо, російським військам вдалося відбити частину своєї захопленої території на Курщині, але українські війська, як і раніше, утримують десятки населених пунктів області, включно з райцентром Суджею. Зокрема, бої тривають на північний захід від Суджі в районі Кругленького, Ніколаєвки та Ніколаєво-Дар'їно, на північ від Суджі в районі сіл Черкаське Порічне, Погребки, Стара Сорочина та Нова Сорочина, а також на південь від Суджі в районі Махновки.

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Теги: росія війна Північна Корея Курщина ISW

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