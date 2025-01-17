Аналітики ISW назвали період, коли українські воїни можуть прибрати з Курщини усі війська КНДР

Весь контингент КНДР у Курській області може бути вбитий або поранений протягом наступних 12 тижнів

Північна Корея перекинула в Курську область 12 тисяч своїх військовослужбовців

Весь контингент північнокорейських військ чисельністю 12 000 осіб, який зараз перебуває в Курській області, може бути вбитий або поранений у бою до середини квітня 2025 року. Так буде в разі, якщо солдати КНДР продовжать зазнавати високих втрат у майбутньому. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики нагадали, що на початку січня 2025 року президент України Володимир Зеленський заявив, що в Курській області було вбито або поранено 3800 північнокорейських солдатів.

5 листопада 2024 року глава Міноборони України Рустем Умеров сказав, що північнокорейські сили беруть участь у «дрібномасштабних» сутичках у Курській області. Однак російські воєнкори почали стверджувати 6 грудня, що війська КНДР беруть участь у більш значних бойових діях.

Згодом стало відомо, що Північна Корея перекинула в Курську область 12 тисяч своїх військовослужбовців.

«Таким чином, північнокорейці, ймовірно, зазнавали 92 втрат на день, беручи участь у значних боях від початку грудня, і весь цей контингент у Курській області може бути вбитий або поранений протягом наступних 12 тижнів. Тобто, приблизно до середини квітня 2025 року за умови, що північнокорейські сили продовжать зазнавати настільки ж високих показників втрат у майбутньому», – йдеться в повідомленні.

У понеділок, 13 січня, Національна розвідувальна служба Південної Кореї (NIS) заявила, що наразі в Курській області вбито 300 солдатів КНДР і ще 2700 зазнали поранень у бою.

До слова, українські воїни взяли в полон двох солдат з Північної Кореї, які воювали на Курщині проти України. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський 11 січня.

При цьому, один з полонених північнокорейських військових, які потрапили в полон, хоче залишитися в Україні. Інший же захотів повернутися у КНДР. Про це свідчить відео допиту, яке поширив президент Володимир Зеленський.