Білий дім назвав втрати північнокорейських військ у боях проти України

Раніше Зеленський заявив, що на Курщині поранено та вбито понад 3 тис. північнокорейських солдатів

У середині грудня стало відомо, що війська Північної Кореї на Курщині зазнали перших втрат

У Курській області лише за останній тиждень північнокорейські війська втратили тисячу загиблими та пораненими. Про це заявив представник Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Reuters.

Як зазначив посадовець північнокорейські військові зазнають масових втрат. Reuters наголошує, що нова оцінка Сполучених Штатів щодо втрат КНДР у війні проти України значно перевищує число, яке американські посадовці наводили раніше.

«Очевидно, що російські і північнокорейські військові лідери розглядають ці війська як витратний матеріал і віддають їм накази про безнадійні атаки на українську оборону», – сказав представник Білого дому.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що на Курщині були поранені та вбиті понад 3 тис. північнокорейських солдатів.

Нагадаємо, українські військові взяли в полон пораненого солдата з Північної Кореї в Курській області. Крім успішного виконання завдання, також не обійшлося без трофеїв: полонені, зокрема й найманець із Кореї, а також БТР, оснащений протикумулятивним захистом.

Згодом розвідка Південної Кореї повідомила, що перший солдат КНДР, якого ЗСУ взяли у полон на Курщині, помер від отриманих травм.

За даними офіційних осіб Південної Кореї, до Росії наразі вже було направлено близько 11 тисяч північнокорейських військових. Певну частину з них після тренування та підготовки направили в Курську область, щоб брати участь у складі російської армії у боях проти Сил оборони України.

До слова, 14 грудня стало відомо, що війська КНДР зазнали перших втрат на Курщині.