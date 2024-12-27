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Українські воїни вперше взяли в полон солдата з КНДР

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Українські воїни вперше взяли в полон солдата з КНДР
Полонений на Курщині солдат КНДР
фото з соцмереж

За даними офіційних осіб Південної Кореї, до Росії наразі вже було направлено близько 11 тисяч північнокорейських військових

Українські військові взяли в полон пораненого солдата з Північної Кореї в Курській області. Відповідне фото з’явилося вчора ввечері в мережі. Згодом це підтвердила розвідка Південної Кореї, передає Yonhap News Agency.

«Завдяки обміну інформацією в режимі реального часу з розвідувальною організацією дружньої країни (ми) підтвердили захоплення пораненого північнокорейського солдата та плани ретельно вивчити подальший розвиток подій», – йдеться в повідомленні.

На фото, оприлюднених в мережі, видно, що цей північнокорейський «вояка», судячи з усього, отримав поранення.

Крім успішного виконання завдання, також не обійшлося без трофеїв: полонені, зокрема й найманець із Кореї, а також БТР, оснащений протикумулятивним захистом.

За даними офіційних осіб Південної Кореї, до Росії наразі вже було направлено близько 11 тисяч північнокорейських військових. Певну частину з них після тренування та підготовки направили в Курську область, щоб брати участь у складі російської армії у боях проти Сил оборони України.

Нагадаємо, за даними ГУР, серед військовослужбовців армії КНДР, розміщених у Курській області РФ, зросло невдоволення через недостатній обсяг наданої їжі.

14 грудня стало відомо, що війська КНДР зазнали перших втрат на Курщині.

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Теги: Північна Корея розвідка полон військові поранення війна ЗСУ росія Курщина Південна Корея

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