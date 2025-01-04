Зеленський: за два дні боїв на Курщині Росія втратила до батальйону солдатів КНДР

По всій лінії фронту тривають жорсткі бої, і найбільш гаряче на Покровському напрямку

Лише за два дні у боях на Курщині РФ втратила до батальйону піхоти північнокорейських солдатів і російських десантників. Про це у вечірньому зверненні 4 січня розповів президент України Володимир Зеленський. За його словами, про ситуацію на фронті доповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

«Зокрема, у боях сьогодні та вчора в районі тільки одного села Махновка на Курщині російська армія втратила до батальйону піхоти північнокорейських солдатів і російських десантників. І це відчутно», – сказав Зеленський.

Зеленський додав, що по всій лінії фронту тривають жорсткі бої, і найбільш гаряче на Покровському напрямку.

«Окупант продовжує витрачати шалену кількість своїх людей у штурмах. І я дякую кожному нашому підрозділу, всім нашим бригадам, які захищають українські позиції та забезпечують знищення окупанта», – сказав Глава держави.

Нагадаємо, Північна Корея відправляє своїх солдатів на допомогу Росії, аби ті набралися бойового досвіду та були у боєготовності до потенційної війни. Це випливає з чергового запису нотатника північнокорейського спецпризначенця, який воював проти України.

Також 2 січня Збройні сили України здійснили високоточний удар по командному пункту окупаційної армії Російської Федерації в населеному пункті Мар’їне в Курській області.