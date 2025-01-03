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Сили спецоперацій пояснили, чому КНДР відправляє солдатів на війну проти України

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Сили спецоперацій пояснили, чому КНДР відправляє солдатів на війну проти України
Кім Чен Ин продовжує приховувати факт відряджання своїх військ на допомогу Росії у війні
фото: Wong Maye-E/AP (ілюстративне)

Північнокорейські військові мають «наказ виконувати задачі ціною власного життя»

Північна Корея відправляє своїх солдатів на допомогу Росії аби ті набралися бойового досвіду та були у боєготовності до потенційної війни. Це випливає з чергового запису нотатника північнокорейського спецпризначенця, який воював проти України. Про це повідомляють Сили спеціальних операцій (ССО).

Водночас, як зазначають ССО, північнокорейські військові мають «наказ виконувати задачі ціною власного життя за тисячі кілометрів від дому заради партії та інтересів Кім Чен Ина, що показує реальне ставлення диктатора до власних військ».

Зазначається, що тим часом Кім Чен Ин продовжує приховувати факт відряджання своїх військ на допомогу Росії на війну проти України.

Переклад запису з нотатника військового ССО Північної Кореї Гьонг Хонг Джонг, якого на Курщині знищили оператори Сил спеціальних операцій ЗСУ:

«Задача: Водночас, найважливіший з них (фронтів) – фронт антиімперіалістичної та класової боротьби, а найважливіша задача – боєготовність. Ще раз підкреслю, що найважливіша, життєво важлива задача для наших збройних сил – готовність на випадок війни.

Гасло. «Всі сили – на завершення підготовки до війни!», цього вимагає революція, цього вимагають нинішні обставини, це – бойове гасло, яке слід високо підняти на стяг нашим збройним силам усіх рівнів.

Частина інформації не може бути оприлюднена, оскільки несе чутливий характер та засекречена. Бути не батальйоном, який бере на себе зобов’язання лише на словах, а батальйоном, який вміє діяти та битися одразу після отримання наказу, підготувати універсальні батальйони, які можуть ідеально виконати будь-яку задачу навіть ціною смерті – це і є мета, якої мусить досягти кожен батальйон у наших збройних силах, це і є духом цього з'їзду», – написав Джонг.

Нагадаємо, що оператори Сил спеціальних операцій ЗСУ продовжують знищувати північнокорейців на Курщині. Так, в одного з загиблих бійців армії КНДР був нотатник, де автор – Гьонг Хонг Джонг – вітає іншого солдата Сонг Джі Мьонга (чи Йонга) з днем народження.\

Згодом Сили спеціальних операцій оприлюднили другу частину розшифрованих записів із трофейного нотатника північнокорейського солдата, ліквідованого в Курській області РФ. Як стало відомо, знищений боєць КНДР належав до підрозділу спецпризначенців.

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Теги: Кім Чен Ин Північна Корея війна Курщина солдат військові росія росіяни Україна

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