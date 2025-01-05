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Військовий розповів, як солдати КНДР воюють на Курщині з дронами

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Військовий розповів, як солдати КНДР воюють на Курщині з дронами
Північнокорейські солдати не знають, що таке дрони, і це на користь ЗСУ
фото з відкритих джерел

Як ідеться у нотатках північнокорейських військових, вони «на живця» намагаються виманювати дрони

На Курському напрямку воює доволі багато корейських військових. Для дронів вони – солодка ціль. Про це повідомив заступник командира батальйону безпілотних систем 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

«Вони не розуміють, що таке БпЛА. Наразі це на нашу користь», – зазначив заступник командира.

Як ідеться у нотатках північнокорейських військових, вони «на живця» намагаються виманювати дрони. Один виходить як приманка – інші стріляють.

Нотатка бійця КНДР
Нотатка бійця КНДР
фото: Сили спецоперацій України

«Це дійсно так. Вони не шкодують живої сили, тому є така тактика», – зауважив військовий.

Нагадаємо, лише за два дні у боях на Курщині РФ втратила до батальйону піхоти північнокорейських солдатів і російських десантників.

Як відомо, Північна Корея відправляє своїх солдатів на допомогу Росії, аби ті набралися бойового досвіду та були у боєготовності до потенційної війни. Це випливає з чергового запису нотатника північнокорейського спецпризначенця, який воював проти України.

Також 2 січня Збройні сили України здійснили високоточний удар по командному пункту окупаційної армії Російської Федерації в населеному пункті Мар’їне в Курській області.

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Теги: Північна Корея Курщина війна ЗСУ дрон втрати

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