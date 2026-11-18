Один із ключових російських виробників авіадвигунів масово скорочує працівників
«ОДК-Сатурн» є одним із найбільших авіадвигунобудівних заводів РФ
Керівництво російського заводу ПАО «ОДК-Сатурн» у місті Рибінськ Ярославської області планує звільнити майже 700 співробітників. Про це пише «Главком» із посиланням на The Moscow Times.
Підприємство, яке входить до структури держкорпорації «Ростех» і мало налагодити серійний випуск двигунів для імпортозаміщеного літака «Суперджет», передало до регіональної служби зайнятості попередній список на скорочення 680 працівників. Частині фахівців можуть запропонувати іншу роботу, хтось переводиться між цехами або звільняється за власним бажанням.
«ОДК-Сатурн» є одним із найбільших авіадвигунобудівних заводів РФ, де виготовляють турбореактивні та турбогвинтові двигуни, зокрема ПД-8 для «Суперджетів» і Д-30КП для важких транспортників Іл-76, а також комплектуючі для винищувачів Су-35, Су-57 і малорозмірні двигуни для крилатих ракет. Економіст В'ячеслав Ширяєв припускає, що реальна кількість звільнених на підприємстві може виявитися ще більшою, а серійного виробництва двигунів у Росії вже не буде, адже на це не розраховують навіть суміжні підприємства та постачальники, які скорочують штат замість його розширення.
Проблеми із запуском виробництва супроводжують проєкт ПД-8 від самого початку: перша редакція комплексної програми розвитку авіагалузі РФ передбачала випуск понад 300 таких двигунів для 142 лайнерів «Суперджет-100» зі стартом у 2024 році. Проте через затримки з випробуваннями та сертифікацією плани неодноразово переглядали – на 2025 рік показник скоротили до шести одиниць, а на 2026-й – до 44, перенісши основні обсяги на 2027-2030 роки.
Сертифікат типу на ПД-8 отримали лише в червні 2026 року, а в серпні корпорація відзвітувала про передачу перших двох серійних зразків, причому ресурс мотора на момент сертифікації становив лише близько 80 польотних циклів. Довести двигун до цільових комерційних показників і розпочати серійні поставки літаків авіакомпаніям у РФ сподіваються не раніше кінця 2027 року, тоді як заміна імпортних двигунів SaM146 на російські ПД-8 на вже наявних лайнерах коштуватиме близько 2,3 млрд рублів за один борт, що дорівнює колишній ціні всього літака.
Раніше повідомлялося, що у Кемеровській області Росії розбився військово-транспортний літак Ан-12. Усі 19 людей, які перебували на борту, загинули.
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