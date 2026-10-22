Зеленський сподівається на припинення вогню у грудні за допомоги США

Зеленський прокоментував можливість зустрічі з Трампом у Флориді під час саміту G20

Президент готовий зустрітися з Трампом у Флориді під час саміту G20, якщо Україна отримає запрошення

Президент Володимир Зеленський сподівається, що Сполучені Штати зможуть вплинути на Росію та домогтися припинення гарячої фази війни. За його словами, першим кроком до мирного врегулювання має стати припинення вогню, після якого можна буде обговорювати гарантії безпеки та інші питання. Про це глава держави заявив, відповідаючи на запитання журналістів, пише «Главком».

«Ми сподіваємося, що США зможуть натиснути на Росію, щоб закінчити гарячу фазу війни, принаймні домогтися припинення вогню, зупинити вбивства», – сказав Зеленський.

За словами президента, після зупинки бойових дій можна буде перейти до обговорення гарантій безпеки та інших питань мирного врегулювання.

Зеленський також прокоментував можливість зустрічі з Трампом у Флориді під час саміту G20, який відбудеться у грудні. Західні медіа раніше повідомляли, що американський президент хотів би підписати мирну угоду щодо завершення війни в Україні у своєму маєтку під час цього заходу.

«Я думаю, що це можливо і можна розраховувати на зустріч у Флориді під час саміту G20. Безумовно, якщо президент Трамп запросить Україну до такого формату, Україна буде там представлена на найвищому рівні. Будемо сподіватися, що це можливо», – заявив Зеленський.

Водночас президент уточнив, що Україна поки не отримувала сигналу про таке запрошення від американської сторони.

Варто нагадати, що президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон і Москва наблизилися до домовленостей щодо завершення війни в Україні, та висловив сподівання на врегулювання конфлікту найближчим часом.