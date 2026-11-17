На опублікованих кадрах видно палаючий об'єкт, котрий може бути літаком

У Кемеровській області Росії впав російський військовий літак Ан-12. Про авіатрощу повідомив губернатор регіону Ілля Середюк, пише «Главком».

«Виїхав на місце. На місці працюють оперативні служби. З боку регіону надається необхідне сприяння. Обставини події встановлюють уповноважені відомства», – написав Середюк.

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Російські ЗМІ повідомляють, що в Кемеровській області РФ розбився транспортний літак Ан-12. За попередніми даними, загинув увесь екіпаж повітряного судна.

Водночас телеканали повідомляють про 17 загиблих. За його інформацією, екіпаж до останнього намагався відвести палаючий літак від житлових будинків. Повітряне судно виконувало рейс із Новосибірська до Канська.

Місце подіння літака фото: кадр з відео

Згодом губернатор Кемеровської області Ілля Середюк опублікував кадри з місця катастрофи. За його словами, там розгорнули оперативний штаб, роботу якого він особисто координує. До ліквідації наслідків залучені підрозділи МНС, поліція, Росгвардія та медики катастроф.

«Зараз на місці вже розгорнуто штаб, я його очолюю. На місці сили МНС, поліція, Росгвардія. Також присутня медицина катастроф. Працюємо!» – заявив Середюк.

Варто нагадати, що російський військовий літак Су-30 розбився в Калінінградській області. Як зазначило міноборони РФ, літак виконував політ без боєкомплекту, він впав у безлюдній місцевості.