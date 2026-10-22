Путін назвав головну мету Росії на тристоронніх переговорах із США та Україною

Москва готова відновити тристоронні переговори за участю України та США в першій половині листопада

Російський президент заявив, що Москва прагне досягти остаточного миру та забезпечити безпеку РФ

Російський диктатор Володимир Путін назвав мету майбутніх тристоронніх переговорів за участю Росії, США та України. За його словами, Москва прагне досягти остаточного миру та забезпечити безпеку Росії. Про це він заявив в інтерв’ю російським ЗМІ, пише «Главком».

«Метою переговорів із США та Україною буде вихід на остаточний мир і забезпечення безпеки Росії», – сказав Путін.

Заява пролунала на тлі обговорення можливого відновлення тристоронніх переговорів щодо завершення війни. 21 жовтня Путін зустрівся у Санкт-Петербурзі зі спецпосланцем президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом.

Після зустрічі помічник російського президента Юрій Ушаков повідомив, що Москва загалом готова відновити тристоронні переговори за участю України та США в першій половині листопада. За його словами, головною темою має стати побудова системи безпеки для Росії та України після завершення війни.

Водночас Путін продовжує наполягати на претензіях окупантів на тимчасово окуповані українські території. Він назвав їх «історичними землями Росії» та заявив, що Києву нібито недоречно говорити про територіальні втрати.

Україна наполягає на необхідності припинення бойових дій і гарантіях безпеки. Президент Володимир Зеленський заявляв про готовність до тристоронніх переговорів, водночас наголошуючи, що замороження фронту не означатиме юридичного визнання окупованих територій російськими.